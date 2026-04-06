Вечерний @Калининград: пожар в «Гианте», бои за форт № 5, премьера «Гаража»

Главной темой выходных и начала недели стал пожар в калининградском ТЦ «Гиант». Многих жителей областного центра волнует вопрос, почему пламя распространилось так быстро. Ответ на него дал начальник главного управления МЧС России по Калининградской области Роман Емельянов на оперативном совещании правительства региона после ликвидации открытого горения. «Осложнялось тушение пожара очень быстрым распространением. Вчера был ещё комплекс неблагоприятных метеоусловий. Ветер был сильный. И наличие, конечно, вентилируемых фасадов, распространение [огня] было практически мгновенным», — отметил он. Общая площадь пожара, включая фасад и внутренние помещения, превысила 6 тыс. кв. м. По данным спасателей, пожарным удалось отстоять часть помещений торгового центра — кинозалы, детские игровые зоны и ряд магазинов, а также предотвратить переход огня на расположенный рядом мебельный торговый центр, несмотря на существовавшие предпосылки. Ведомство проводит доследственную проверку, рассматривается несколько версий причин возгорания.





В конце прошлой недели губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных посетил отремонтированную школу № 4, что на улице Карла Маркса, 65, в областном центре. Он прошелся по кабинетам, оценил приготовленную руками школьниц выпечку, сделал волейбольную подачу в спортзале и попытался выяснить, знают ли первоклашки, что означает знак «кирпич».

Уже второй год подряд корреспонденты «Нового Калининграда» встречаются с председателем Союза садоводов Калининградской области Вадимом Сафроновым в преддверии дачного сезона, чтобы узнать, что ожидает тех, кто сегодня в Калининградской области владеет участками в СНТ. В этом году, как мы уже писали, садоводы гудят, как растревоженный улей. Им не нравятся действия властей (причем независимо от муниципалитета) в отношении земель, на которых расположены садоводческие товарищества. Администрации пытаются переписать Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) не в интересах садоводов. Почему так происходит и что с этим делать, мы и поговорили с Вадимом Сафроновым.





В субботу, 4 апреля, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автозаправочных станциях города. Текущие показатели сравнили с данными предыдущих наблюдений от 22 марта. За прошедшие две недели рынок топлива сохранил стабильность: большинство операторов либо оставили цены без изменений, либо скорректировали их в пределах нескольких десятков копеек. На отдельных АЗС зафиксирован более заметный рост стоимости дизельного топлива. Как изменились цены за две недели — читайте в нашем обзоре.

4 апреля в Калининградском областном драматическом театре состоялась премьера спектакля «Гараж» (16+) по мотивам сценария Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова. Корреспонденты «Нового Калининграда» побывали на пресс-показе постановки, которая состоялась за день до премьеры, приняли участие в заседании гаражно-строительного кооператива «Фауна» и еще раз убедились в том, что жизнь состоит из одних вопросов. А хотелось бы, чтобы она стояла из ответов.

Посетители форта № 5 в минувшее воскресенье стали свидетелями реконструкции сразу двух боевых эпизодов в исполнении военно-исторических клубов Калининградской области и других регионов России. Основной эпизод развернулся у стен форта: группа саперов скрытно переправилась через ров на резиновых лодках и устроила подрыв, открыв путь для наступления пехоте. Кроме того, с противоположного берега по противнику била минометная батарея, которая подавила огневые точки немцев. Бой проходил одновременно в двух ярусах: не берегу рва и во внутреннем дворе. Закончился эпизод полной капитуляцией гитлеровского гарнизона. Подробности — в фоторепортаже Юлии Власовой.

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»