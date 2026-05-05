Вечерний@Калининград: ограничения связи, возвращенные из безвестия и вакансии недели

В ближайшие дни калининградцам стоит запастись терпением и… «наличкой». Как предупредили во вторник областные власти, до 9 мая включительно в регионе возможны временные ограничения в работе мобильной связи и интернета. Также не исключены сбои в работе банковских терминалов. Перебои связаны с мерами по обеспечению безопасности в праздничные дни.

Теоретически в условиях ограничения мобильной связи должны работать некоторые сайты из „белых списков“». В частности, из региональных ресурсов в перечень Минцифры входят три ресурса — портал правительства Калининградской области, портал самозаписи к врачам «Медрег39» и сайт МФЦ. Однако выяснять, будут ли они доступны, придется, что называется, опытным путем. Поэтому лучшее решение в период ограничений — не особенно надеяться на интернет и связь, заблаговременно планировать маршруты, заранее согласовывать «места встречи» и, конечно, позаботиться о «стратегическом запасе» наличных денег. Как бы там ни было, все эти временные неудобства не помешают нам отпраздновать День Победы и почтить память героев Великой Отечественной. К слову, программа празднования уже есть на нашем сайте, а читать публикации «Нового Калининграда» в условиях ограничения интернета можно будет в сообществе «ВКонтакте», в Дзене и в канале в MAX, которые внесены в «белые списки» на федеральном уровне.





Имена двух таких героев, которые до недавнего времени числились без вести пропавшими, удалось установить калининградским поисковикам, ранее обнаружившим место крушения советского штурмовика Ил-2, сбитого в апреле 1945 года. Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, в нагрудном кармане чудом уцелевшей гимнастерки одного из погибших летчиков (она сохранилась, так как пропиталась разлившимся топливом) была обнаружена красноармейская книжка на имя воздушного стрелка самолета Ил-2 Павла Николаевича Михеева. Также поисковики нашли погоны и награды второго пилота — капитана Александра Ивановича Машковцева. По итогу поисковых работ награды летчиков штурмовика будут переданы их родственникам, а останки воинов — перезахоронены на братской могиле. Никто не забыт, ничто не забыто.





По традиции во вторник «Новый Калининград» подготовил обзор вакансий, опубликованный в разделе «Работа». Как обычно, мы изучили высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты как для квалифицированного персонала, так и для соискателей без опыта. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили плотник, врач-физиотерапевт, автослесарь, медсестра, инженер ПТО, администратор и организатор мероприятий. Подробности — в материале по ссылке.

Текст: Оксана Шевченко, фото «Нового Калининграда»