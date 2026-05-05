Поисковики установили имена летчиков, обнаруженных под Зеленоградском (фото)

Фото предоставлено Русланом Хисамовым
Калининградским поисковикам удалось установить имена летчиков, сбитых в апреле 1945 года в районе Норгау (сегодня территория Зеленоградского района). Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, в нагрудном кармане гимнастерки (она сохранилась, так как пропиталась разлившимся топливом) была обнаружена красноармейская книжка на имя воздушного стрелка самолета Ил-2 Павла Николаевича Михеева (он был уроженцем села Баландино Ленинградской области, а последним местом службы его был 949-й штурмовой авиационный полк 211-й штурмовой авиадивизии).

«Стрелок аккуратно относился к своим вещам — его красноармейская книжка была завернута в несколько слоев чистой бумаги. Это ее и спасло, — рассказал Хисамов. — Еще у него при себе была расческа с именем „Ваня“ почему-то. Может, друг ему подарил. Странно, что наград при нем не было, потому что мы знаем, что награжден Павел Николаевич был двумя орденами Отечественной войны (1-й и 2-й степени), орденом Красной звезды и медалью „За отвагу“».

Фото предоставлены Русланом Хисамовым

Зато поисковикам удалось обнаружить погоны и награды пилота — капитана Александра Ивановича Машковцева. Номера их пока через архив не проверяли, но комплект — согласно наградным листам: два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны 1-й степени и орден Красной звезды.

«Интересно, что этот экипаж мы искали не один год, но в другом месте, — добавил Хисамов. — В нашей базе он числился как упавший севернее Норгау, но мы его нашли в районе Листопадовки — это восточнее».

Напомним, что подъем фрагментов советского штурмовика Ил-2, сбитого в апреле 1945 года, начался в середине прошлой недели, а 4 мая поисковики доложили о первых результатах своей экспедиции.
