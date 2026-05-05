Власти предупредили о перебоях со связью до 9 мая в Калининградской области

В Калининградской области в период до 9 мая включительно возможны временные ограничения в работе мобильной связи и интернета. Об этом сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на региональное министерство цифровых технологий и связи.

Как уточнили в ведомстве, перебои связаны с мерами по обеспечению безопасности в праздничные дни. Ограничения могут затронуть как голосовую связь, так и мобильный интернет.

Также не исключены сбои в работе банковских терминалов. Власти рекомендуют жителям и гостям региона заранее спланировать необходимые операции, в том числе снятие наличных. Кроме того, в министерстве советуют учитывать возможные ограничения при планировании маршрутов и поездок.