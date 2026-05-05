Источник о перебоях с мобильным интернетом: теоретически должны работать «белые списки»

В условиях ограничения мобильной связи «теоретически должны работать сайты из „белых списков“», сообщил «Новому Калинниграду» источник, знакомый с ситуацией. Из областных ресурсов в «белом списке» — три сайта.

«Теоретически должны работать ресурсы из „белых списков“. Но, к примеру, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали. Поэтому гарантий нет», — отметил источник. Он добавил, что на федеральном уровне в «белый список» включены сотни ресурсов: государственные, социальные, банковские сервисы, цифровые экосистемы и коммуникации, сайты служб доставки, маркетплейсов, приложения продуктовых магазинов, СМИ, сайты операторов связи. Из региональных ресурсов в список входят три сайта — портал правительства Калининградской области, портал самозаписи к врачам «Медрег39» и сайт МФЦ.

Читать публикации «Нового Калининграда» в условиях ограничения интернета можно будет в сообществе «ВКонтакте», в Дзене и в канале в MAX, которые внесены в «белые списки» на федеральном уровне.

РИА Новости отмечало, что в «белый список» Минцифры РФ внесены более 100 ресурсов, которые должны быть доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России.

Ранее пресс-служба правительства области со ссылкой на региональное министерство цифровых технологий и связи сообщила, что в Калининградской области в период до 9 мая включительно возможны временные ограничения в работе мобильной связи и интернета. Соответствующие смс-сообщения получили абоненты разных операторов связи.

Как уточнили в ведомстве, перебои связаны с мерами по обеспечению безопасности в праздничные дни. Ограничения могут затронуть как голосовую связь, так и мобильный интернет. Не исключены сбои в работе банковских терминалов. Власти рекомендуют жителям и гостям региона заранее спланировать необходимые операции, в том числе снятие наличных. Кроме того, в министерстве советуют учитывать возможные ограничения при планировании маршрутов и поездок.