Вечерний@Калининград: обещание губернатора, отчет на расстоянии и гараж как символ

Кто о чем, а мы снова о субсидированных авиабилетах. Проблема с бесперебойным выделением которых никак не решается, несмотря на громкие заявления высоких чинов и всевозможные заседания на разных уровнях. И, как выяснилось сегодня, власти в целом в курсе реального положения дел. По крайней мере, глава региона Алексей Беспрозванных — точно.

Во время своего отчета перед Заксобранием 14 мая он сообщил, что следит за ситуацией с субсидированными авиабилетами и знает о наличии периода, когда таковые недоступны. Губернатор не уточнил, о каком именно временном отрезке идет речь, однако калининградцы со своей стороны подсказали бы Алексею Беспрозванных как минимум три «безбилетных» промежутка: новогодние каникулы, майские праздники и весь летний отпускной сезон. Как бы там ни было, сам факт признания проблемы главой региона внушает осторожный оптимизм. Тем более что он пообещал «добыть» для калининградцев заветные билеты в обозримом будущем.

«Сейчас с федеральным Министерством [транспорта] прорабатываем решение, чтобы авиабилеты были доступны для наших жителей уже в этом году, — сказал губернатор. — Слежу за этим вопросом, возникают не просто пауза, а есть период, когда билеты недоступны. Знаю, что самой популярной авиакомпанией является „Аэрофлот“, в которой быстрее всего уходят билеты. Буквально вчера разговаривал с директором „Аэрофлота“. На следующей неделе он прибывает к нам для того, чтобы мы выработали совместные меры по устранению пауз по наличию билетов».

Конечно, не исключено, что «проработка решения» займет куда больше времени, чем хотелось бы жителям региона, и обещанные губернатором «уже в этом году» субсидированные билеты появятся в продаже аккурат после завершения «горячего сезона». Но будем надеяться на лучшее. Ибо что нам еще остается?

К слову, надежды калининградцев, которые поверили заявлениям представителей горадминистрации о том, что перенос отчетов глав из Театра эстрады (бывшего Дома искусств) в здание мэрии никак не повлияет на открытость процесса, с треском провалились. Хотя нет, не с треском, а как раз «по-тихому». Поскольку даже высказать свои претензии горожане, пришедшие в здание на площади Победы, не смогли по причине полного отсутствия «обратной связи» со второй стороной. Дело в том, что инициативных калининградцев, которые пришли послушать отчеты Елены Дятловой и Олега Аминова и задать им свои вопросы, посадили в зале на втором этаже, где велась видеотрансляция выступлений глав, но отсутствовали ранее обещанные людям микрофоны. При этом сами чиновники разместились в зале заседаний… на пятом этаже. Такое вот получилось «единение с народом» и открытость власти критике населения. Подробнее о том, как прошел отчет глав «на новый лад», читайте в материале по ссылке.

О том, что в Балтийске начался судебный процесс над бывшим сити-менеджером Сергеем Мельниковым и его замом, обвиняемыми во взяточничестве и при этом отрицающим вину, мы уже рассказали накануне. Сегодня же мы опубликовали подробный репортаж со вчерашнего заседания, из которого вы узнаете немало интересных подробностей, позволяющих предположить, что обвинению придется очень постараться, чтобы убедить суд в своей правоте.



Отвлечемся от проблемных тем на что-то менее проблемное. Например, на необычную выставку «Куплю гараж. Калининград» (6+), которая открылась накануне в Доме китобоя. Побывав на ней, наши корреспонденты погрузились в особую гаражную атмосферу, узнали, что значил гараж в жизни советского человека, и с удивлением обнаружили, что в вопросе обустройства этого нехитрого строения присутствует ярко выраженная региональная специфика. Подробности и фото — по ссылке.





И, наконец, о приятном — о планах на выходные. Начать пятничный вечер, пожалуй, стоит с посещения «Музейной ночи». В ее программе — семь основных музеев, которые можно будет посетить по единому билету, 13 специальных проектов, а также дополнительные мероприятия, шаттлы между площадками и концерт-перформанс. Чем собираются музейщики удивлять калининградцев и гостей города в этом году, рассказываем здесь. Ну, а чем еще можно занять себя в выходные, узнаете из нашего традиционного афишного гайда. Спойлер: уикэнд обещает быть насыщенным и разноплановым, занятие по душе найдется для каждого.

Текст: Оксана Шевченко, фото «Нового Калининграда»