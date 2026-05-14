Губернатор пообещал устранить «паузы» в наличии субсидированных авиабилетов

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время своего отчета перед Заксобранием 14 мая сообщил, что следит за ситуацией с субсидированными авиабилетами и наблюдает, что есть период, когда билеты недоступны. Он также пообещал, что прорабатывается решение, чтобы билеты были доступны «уже в этом году».

В ходе своего отчёта Беспрозванных напомнил, что президент поддержал инициативу сделать бесшовным финансирование субсидий на авиа и морские перевозки, то есть закладывать в бюджете финансирование на три года вперед, чтобы каждый раз не возникали паузы с выделением средств.

«Следующий бюджет будет формироваться на три года, и строка будет трёхлетняя. Это позволит избежать пауз, связанных с финансированием компаний-перевозчиков. Сейчас с федеральным Министерством [транспорта] прорабатываем решение, чтобы авиабилеты были доступны для наших жителей уже в этом году, — сказал губернатор. — Слежу за этим вопросом, возникают не просто пауза, а есть период, когда билеты недоступны. Знаю, что самой популярной авиакомпанией является „Аэрофлот“, в которой быстрее всего уходят билеты. Буквально вчера разговаривал с директором „Аэрофлота“. На следующей неделе он прибывает к нам для того, чтобы мы выработали совместные меры по устранению пауз по наличию билетов».

30 марта вице-премьер Калининградской области Александр Рольбинов назвал программу по субсидированию авиаперевозок «самой важной для нас программой» и сообщил, что «буквально в апреле» на ее реализацию должны быть выделены дополнительные деньги. В конце апреля в правительстве сообщили, что дополнительный апрельский транш, о котором сообщал Рольбинов, так и не поступил. В Росавиации сообщили, что дополнительная сумма выделена S7, у «Аэрофлота» субсидированных билетов для калининградцев нет (отметим, они закончились еще в декабре 2025 года).

Калининградцы продолжают в социальных сетях жаловаться на проблемы с транспортной доступностью региона в летним период. В министерства развития инфраструктуры при этом заявляют, что вопрос субсидирования авиабилетов решается только на федеральном уровне, пассажиры должны сами отслеживать их наличие.