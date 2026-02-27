Экс-директор стадиона и невестка «мебельного депутата»: кто такая Анна Мусевич

В субботу, 28 февраля, в Центральном районном суде Калининграда на месяц взяли под стражу министра по молодежной политике Анну Мусевич, а ее супруга Никиту и предпринимателя Алексея Федоренко отправили под домашний арест. «Новый Калининград» рассказывает, чем известна Анна Мусевич и как она стала министром.

На сайте правительства области 39-летняя Анна Мусевич по состоянию на 2 марта была указана как министр молодежной политики (хотя, как она сама заявила во время судебного заседания, 27 февраля она подписала заявление «по собственному желанию», которое ей принесли в ИВС).

Как указано в биографии на сайте, Анна Сергеевна родилась 27 января 1987 года в Киеве. С отличием окончила Российский государственный университет имени Иммануила Канта по специальности «юриспруденция» в 2009 году. Замужем, имеет дочь.

С 2009 года она работала ведущим специалистом Управления земельных отношений мэрии Калининграда, затем с 2012-го по 2015-й — помощником вице-премьера (какого — не указано), с 2015-го по 2018-й — заместителем руководителя (директора) Агентства по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года Калининградской области.

«Новый Калининград» впервые упомянул Анну Мусевич в декабре 2018 года. На тот момент она работала в региональном минспорте и готовилась к тому, чтобы возглавить стадион, построенный на Октябрьском острове к ЧМ-2018 (стадион в начале 2019 года собирались передать в собственность регионального правительства).

Фамилию Мусевич Анна получила, выйдя замуж на сына калининградского депутата облдумы Александра Мусевича. Её муж Никита Мусевич сегодня возглавляет мебельную фабрику «Нимакс», основанную отцом (фирма работает более 20 лет, а ее название, как рассказывал ранее сам Александр Мусевич-старший, образовано из имен сыновей: Никиты и Максима — прим. «Нового Калининграда»).

На сайте правительства области Анну Мусевич впервые упомянули в релизе зимой 2018 года. 26 января она участвовала в оперативном совещании и, находясь в должности замруководителя Агентства по подготовке к Чемпионату мира по футболу, докладывала тогдашнему губернатору Антону Алиханову о подготовке к турниру. В том же году она успела на некоторое время встать во главе подконтрольной министерству регионального контроля госструктуры «Экспертно-технический центр», а затем руководила департаментом организации и развития физической культуры и спорта минспорта области.

В апреле 2019 года региональное министерство спорта создало госучреждение «Стадион Калининград». Временно исполняющей обязанности директора этого учреждения стала Анна Мусевич. С этого момента она была вынуждена давать комментарии по многочисленным строительным дефектам и проседанию грунта, из-за которого волнами пошла плитка вокруг арены. В частности, в декабре 2019 года Мусевич сообщила, что проседание грунтов вокруг арены является естественным процессом, а самому сооружению ничего не грозит.

Кроме того, Мусевич должна была нагружать стадион мероприятиями. Однако из-за отсутствия крыши (на это врио директора сетовала в декабре 2019 года) площадка проигрывала конкурентам.

В апреле 2021 года Анна Мусевич покинула пост руководителя директора стадиона, так и не избавившись от приставки «врио», а место руководителя занял ее заместитель Владимир Савин. Тогда же в минспорте сообщили, что Мусевич может перейти на работу в агентство по делам молодежи, «но не на пост его руководителя». При этом в пресс-службе правительства области уточняли, что претензий к ней не было.

Несмотря на заявления представителей минспорта, Мусевич заняла место главы «молодежного агентства» Дениса Калиновского, ушедшего в отставку, а затем попавшего под следствие по делу о мошенничестве в связи с грантом. В министерское кресло Анна Мусевич пересела при губернаторе Антоне Алиханове — агентство по делам молодежи переименовали в министерство в марте 2022 года.

При Мусевич правительство выкупило Дом культуры на улице Октябрьской (бывший ДК Тарного комбината) и переделало его в Дом молодёжи, а также запустило Всероссийский молодёжный форум «ШУМ». Он стал одним из основных проектов Мусевич, под него стали приспосабливать значительный земельный участок (17 га) в пос. Донское в районе Филинской бухты.

Форум был создан для формирования медиаповестки для молодёжной аудитории и сочетает в себе образовательные и практические форматы. В 2025 году он впервые прошёл на новой базе в посёлке Донское, собрав 1200 молодых людей из России и зарубежных стран. Форум активно поддерживал экс-губернатор Антон Алиханов — в частности, во время телемоста с президентом в апреле 2024 года, в ходе которого он рассказывал Путину о «ШУМе», Алиханов предстал в русской косоворотке.

В ноябре 2024 года Анна Мусевич сохранила свой пост, возглавив министерство молодёжной политики в правительстве Алексея Беспрозванных.

Анну Мусевич регулярно можно было видеть на открытии молодёжных клубов, а также она продолжала курировать строительство площадки под форум «ШУМ» в пос. Донское. Незадолго до ареста министр вошла в морской совет при губернаторе.

27 февраля стало известно, что Анна Мусевич вместе с мужем Никитой задержана сотрудниками ФСБ. Информацию вскоре подтвердили и в областном правительстве.

Источник «Нового Калининграда» уверял, что супруги были задержаны в четверг и что их подозревали в махинациях при оснащении мебелью площадки форума «ШУМ». В субботу, 28 февраля, Анну Мусевич взяли под стражу в зале суда, а её супруга отправили под домашний арест до 24 апреля.

Как полагает следствие, под видом исполнения договора поставки мебели для организации Молодёжного образовательно-досугового центра в посёлке Донское Светлогорского округа (как раз где проходил в 2025 году форум «ШУМ») произошло хищение денежных средств, принадлежащих федеральному агентству по делам молодёжи. По версии следствия, стоимость услуг поставки мебели была завышена. Как заявляли в суде представители УМВД, бизнесмен Александр Федоренко (по данным из открытых источников, он является соучредителем нескольких мебельных компаний), действуя в группе с супругами Мусевич, завысил фактическую стоимость оказанных им услуг по поставке в 2024 году мебели для молодёжно-образовательного досугового центра в поселке Донское на более чем 9,5 млн рублей. Общая стоимость контракта составила 42 127 460 ₽.

1 марта организаторы фестиваля «Море внутри» опубликовали пост в поддержку Мусевич и запустили хештеги #МысАннойСергеевной и #ПоддержкаМусевич.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»