Министра молодежной политики Калининградской области заключили под стражу

Центральный районный суд Калининграда по ходатайству следствия заключил под стражу министра молодежной политики региона Анна Мусевич. Об этом сообщил из зала суда корреспондент «Нового Калининграда».

«Анну Мусевич заключили под стражу на 1 месяц — до 26 марта. Следствие настаивало на двух месяцах ареста. Мера пресечения супругу Мусевич и третьему фигуранту по данному делу будет определена также сегодня», — уточнил корреспондент.

Напомним, уголовное дело в отношении министра молодежной политики области, ее супруга и калининградского предпринимателя было возбуждено накануне. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Как полагает следствие, под видом исполнения договора поставки мебели для организации Молодёжного образовательно-досугового центра в посёлке Донское Светлогорского городского округа произошло хищение денежных средств, принадлежащих федеральному агентству по делам молодёжи. Стоимость услуг поставки мебели была завышена на 9 511 898 рублей, которые были присвоены обвиняемыми. Общая сумма по договору о поставке мебели для организации Центра составила 42 127 460 рублей.