Пятиэтажки на променаде в Светлогорске ввели в эксплуатацию (фото)

Министерство градостроительной политики Калининградской области в конце декабря 2024 года выдало разрешение на ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса на променаде в Светлогорске, следует из обновленного реестра на сайте министерства.



Разрешение на ввод в эксплуатацию нежилого здания «Гостиничный комплекс в пос. Отрадное, г. Светлогорск, Калининградской области» выдано акционерному обществу «Специализированный застройщик «Раушен Хотел Ресорт». Земельный участок с кадастровым номером 39:17:010004:1004 расположен на Морском бульваре справа от лифта. Общая площадь пятиэтажного комплекса — 16190,8 кв.м.

Отметим, по данным геоинформационного портала, участок променада площадью 5359 кв. м находится в государственной собственности Калининградской области, вид разрешенного использования — под гостиничное обслуживание. Кадастровая стоимость земли — 9,947 млн руб. (1,856 млн за один квадратный метр). Как ранее сообщал «Новый Калининград», в настоящее время на сайте проекта «Курортно-оздоровительный комплекс „Променад“» продолжается продажа апартаментов, причем большая часть уже продана. На «Авито» недвижимость продается в среднем по 712 тыс. рублей за квадратный метр. В прошлом году апартаменты можно было купить по 600 тысяч рублей за один квадратный метр. Недвижимость предлагается с отделкой.

Застройщик, который помимо апартаментов, возводит на променаде медицинский центр «Ланцет» и гостиничный комплекс, получил под реализацию участки на первой линии Светлогорска без участия в конкурентных торгах, поскольку инвестиционный проект был признан масштабным. О том, каковы размеры арендной платы, которую инвестор вносит в бюджет, в пресс-службе правительстве «Новому Калининграду» не сообщили.

«В строительство на променаде (отель, клиника и т.д.) вкладывается более 7 миллиардов рублей, создается туристическая инфраструктура, построен удобный лифт по механизму земля в обмен на инвестиционные обязательства», — написал в феврале 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов, отвечая на комментарий своего подписчика «ВКонтакте».

Ранее «Новый Калининград» рассказывал, что инвестор — компания, связанная с экс-главой Минпромторга РФ, в настоящее время первым вице-премьером Правительства РФ Денисом Мантуровым. Его супруга Наталья Мантурова является главным внештатным специалистом пластический хирург Минздрава России, президентом Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов.