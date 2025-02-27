Бондаренко – о променаде в Светлогорске: конструктив получил износ

За время строительства променада в Светлогорске «некоторый конструктив получил определённый износ». По словам главы администрации Светлогорского округа Владимира Бондаренко, набережная находится в хорошем состоянии и большая реконструкция не требуется. Об этом он сообщил во время прямого эфира, отвечая на вопрос об участке у апарт-комплекса.

«На променаде сейчас мы видим, что убирают строительные заборы. Действительно, за время строительства некоторый конструктив получил определенный износ, и, естественно, будут проведены все необходимые работы за счет застройщика по проведению в порядок того, что пострадало во время строительных работ, — рассказал Бондаренко. — Справедливости ради, не огромная реконструкция требуется, набережная в хорошем состоянии. Те работы, которые нужно, будут выполнены под нашим контролем. Они будут проведены».

Напомним, что застройщик «Раушен Хотел Ресорт», который помимо апартаментов, возводит медицинский центр «Ланцет» и гостиничный комплекс, получил под реализацию проекта променад Светлогорска без участия в конкурентных торгах, поскольку инвестиционный проект был признан масштабным. О том, каков размер арендной платы, которую инвестор вносит в бюджет, в пресс-службе правительстве «Новому Калининграду» не сообщили.

«В строительство на променаде (отель, клиника и т.д.) вкладывается более 7 миллиардов рублей, создается туристическая инфраструктура, построен удобный лифт по механизму земля в обмен на инвестиционные обязательства», — написал в феврале 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов, отвечая на комментарий своего подписчика «ВКонтакте».

Ранее «Новый Калининград» рассказывал, что инвестор — компания, связанная с экс-главой Минпромторга РФ, в настоящее время первым вице-премьером Правительства РФ Денисом Мантуровым. Его супруга Наталья Мантурова является главным внештатным специалистом пластический хирург Минздрава России, президентом Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов.

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