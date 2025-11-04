Власти уточнили количество зданий будущего молочного комплекса под Гусевом

Молочно-товарный комплекс на 18 тыс. голов дойных коров вблизи пос. Ольховатка Гусевского округа будет включать в себя 99 зданий и сооружений. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

О том, что в Гусевском округе на территории площадью в 260 га планируется построить молочный комплекс, стало известно в июне 2024 года. Проектом предусмотрено строительство современных доильных залов, коровников, телятников, кормового цеха с системой утилизации отходов. Ещё не менее 20 тыс. га земель сельхозназначения планируется использовать для формирования кормовой базы. Стоимость проекта оценивается в 40 млрд руб.

Кроме того, облвласти уточнили параметры других объектов, на которые ранее выдали разрешения на строительство. Так, недалеко от Музея мусора в п. Сосновка Зеленоградского округа (участок с кадастровым номером 39:05:011008:246) появятся четыре четырёхэтажных многоквартирных дома. Их общая площадь составит 3548,7, 9272,4, 1822,9 и 6325 кв. м соответственно. В апреле 2024 года сообщалось, что общая площадь ЖК должна была составить 2,07 тыс. кв. м, из них жилая — 1,55 тыс. кв. м.

Семиэтажный ЖК на Олимпийском бульваре в Светлогорске (участок с кадастровым номером 39:17:010021:1780) будет включать в себя два здания площадью 8768,5 и 8467,4 кв. м. В августе градсовет одобрил проект к дальнейшей реализации. Акцент в проекте, по словам архитектора Игоря Идиатулина, сделан на башни, среди которых — одна главная и две второстепенные. Эти элементы, согласно задумке архитектора, должны придать комплексу динамики. Он также сообщил, что перед одним из зданий предполагается разбить сквер с ротондой.





Изображение: презентация проекта ЖК на Олимпийском бульваре, представленная на градсовете

Шесть многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в пос. Горбатовка, недалеко от светлогорского ФОКа и железнодорожной станции Светлогорск-1 (участок с кадастровым номером 39:05:040603:3226), будут четырёхэтажными. Их площадь, по данным министерства градостроительной политики, составит 6660,9, 5726, 5249,5, 3200,9, 3201,4 и 6521 кв. м соответственно.

Четыре многоквартирных дома в пос. Рыбное Пионерского округа, в 230 метрах от моря, будут семиэтажными (участок с кадастровым номером 39:19:010123:241). Площадь составит 4120,64, 4134,44, 4141,27 и 9720,63 кв. м соответственно.

