Недалеко от «Школы будущего» в Большом Исаково разрешили построить многоквартирный жилой дом

Областные власти выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на ул. Октябрьской в Большом Исаково, недалеко от «Школы будущего». Его получило ООО «СЗ „КПД Строй“» 27 апреля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство дома запланировано на участке с кадастровым номером 39:03:020005:2095, предназначенном под среднеэтажную жилую застройку. Его уточненная площадь составляет 9 527 кв. м, а стоимость по кадастру — 8,8 млн руб. Разрешение будет действительно до 27 апреля 2029 года.

ООО «СЗ „КПД Строй“» зарегистрировано на ул. Дюнной в Калининграде. Генеральным директором выступает Сергей Паксеваткин, а учредителями — Оксана и Александр Калашниковы. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий.

Как сообщал портал «Rugrad», компания «СЗ «КПД Строй» из ГК «КПД Калининград» Сергея Тарчуткина консолидировала порядка 1 га бывшей земли ПАО «Мегафон» в центре Большого Исаково под строительство многоквартирного жилья. Как следует из публичной кадастровой карты, застройщик объединил участки 39:03:020005:1317 площадью 0,7 га и подъезд к нему с номером 39:03:020005:493 со стороны ул. Октябрьской в землевладение с номером 39:03:020005:2095 площадью 9,5 тыс. кв. м.

15 декабря «СЗ «КПД Строй» прошел экспертизу по проекту многоквартирного дома на указанной территории.

С декабря 2022 года крупным исходным массивом 39:03:020005:1317 владело ПАО «Мегафон», чей операционный офис находится рядом по адресу на ул. Октябрьской, 3. На соседнем участке оператора 39:03:020005:1316 площадью 7,1 тыс. кв. м по-прежнему работает вышка сотовой связи. Согласно ЕГРН, переход права собственности к ООО «СЗ «КПД Строй» произошел 6 декабря 2024 года. После этого застройщик объединил массивы. Новое жилье будет строиться фактически рядом с телекоммуникационным оборудованием.