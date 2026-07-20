Власти уточнили параметры жилого квартала, который планируется построить на Октябрьском острове

Группа компаний «КОРТРОС» получила разрешение на строительство двух корпусов первой очереди масштабного проекта комплексной застройки острова «Октябрьский» в Калининграде. Дома будут уметь площадь 30844,5 и 33463 кв. м. Этажность будет переменной: у первого корпуса — 6-18 этажей, а у второго — 5-17. Об этом сообщила пресс-служба правительства в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

Всего в рамках первого этапа компания намерена возвести 45 жилых корпусов, два многофункциональных комплекса с бутик-отелем пять звезд на 60 номеров (6,7 тыс. кв. м), гостиницей 4 звезды на 200 номеров (16,9 тыс. кв. м), офисными и торговыми пространствами (35,9 тыс. кв. м) и паркингами на 154 автомобиля. В ЖК планируется сочетание классов жилья «бизнес» и «премиум». Первые два корпуса рассчитаны на 741 квартиру.

Облвласти также уточнили параметры других объектов, на которые ранее были выданы разрешения на строительство. Так, в Калининграде на ул. Суворова компания «Позитиинфо» построит трехэтажный административно-бытовой комплекс площадью 1794,97 кв. м.

На ул. Казачьей появится здание сервисного центра по ремонту автомобилей. Его построит ООО «Мегаполис». Площадь здания составит 2803,85 кв. м. Этажность — 1-2.

Областные власти также выдали разрешение на строительство одноэтажного цеха по производству метизов на Правой набережной, 25, в Калининграде. Его получило ООО «Промстальсервис». Площадь объекта составит 1486,44 кв. м.

Многоквартирный жилой дом на ул. Невского в Калининграде, который должен появиться на месте снесенной автошколы, будет иметь переменную этажность — 4-8 этажей. Площадь здания составит 12416,14 кв. м.

В апреле 2023 года областной градсовет одобрил концепцию комплексного развития территории бывшей автошколы на ул. Невского. Она предполагает строительство двух идентичных четырёхэтажных жилых комплексов с отдельными секциями высотой шесть-восемь этажей. Между ними должен появиться пешеходный бульвар. Также предусмотрено оборудование 162 парковочных мест.

В начале 2025 года проект жилой застройки в конце ул. Невского вынеслина публичное обсуждение. Высота домов, согласно проекту, не должна превышать 27 м. Общая площадь жилого фонда предположительно составит 10 573,6 тыс. м² (187 квартир). Расчётное количество населения — 350 человек. Согласно нормативам, на указанной территории должно быть дошкольное образовательное учреждение не менее чем на 25 мест. Закрыть потребность планируют за счёт встроенного частного детского сада площадью 360 м².





Изображение: презентация, представленная на градсовете



Здание спального корпуса санатория на ул. Большой Окружной в Зеленоградске, который построит «СЗ „Балтийский парус“», будет пятиэтажным. Его площадь составит 11050,46 кв. м.