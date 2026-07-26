Вблизи посёлка Донское обнаружили тело пропавшего в море подростка

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Вблизи посёлка Донское обнаружили тело пропавшего в море подростка

Тело 13-летнего подростка, пропавшего в море у Янтарного 25 июля, обнаружили на берегу вблизи посёлка Донское. Об этом сообщили в МЧС Калининградской области.

Как отмечает следственный комитет региона, для установления точной причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

«По предварительным данным, несовершеннолетний, приехавший с семьёй на отдых из Санкт-Петербурга, вместе с отчимом купался в месте, необорудованном для купания. Его накрыло волной, ребёнок утонул. Тело несовершеннолетнего вынесло на берег сегодня, 26 июля 2026 года, на пляж между Донским и Янтарным», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент проводится проверка. По её результатам следствие примет процессуальное решение.

Сообщение о происшествии поступило в Систему-112 в 18:35 25 июля. По предварительной информации, ребёнок исчез в море во время купания в запрещённом для этого месте. Инцидент произошёл примерно в 300 метрах от Центрального пляжа.

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