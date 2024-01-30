Не только глэмпинги: как регион реагирует на новые тренды в жилье и отдыхе

Стремительно меняющийся мир захватывает в свой «водоворот» абсолютно все сферы жизни. «Так, как раньше, уже не будет», — фраза, которая в последнее время применима практически ко всему. За всеми переменами, трендами и модными веяниями не отстаёт и язык. «Новый Калининград» решил разобраться, что означают появившиеся в последние годы термины в сфере недвижимости и туризма и как на новые тенденции реагирует регион.

Модным словом «коливинг» определяют новый формат жилья для совместного проживания людей разного возраста и профессий. Его главное преимущество — жизнь в комфортных условиях в центре города без трат на покупку собственной недвижимости. Жильцы снимают комнаты в большом доме, где есть и общественные пространства, например, кафе и библиотека. Кухни и санузлы также могут быть общими. Затраты на услуги делятся между всеми резидентами. Большинство коливингов находятся в старых зданиях, но в последнее время под эти цели начали строить новые объекты.

Тренд набирает популярность в крупных городах, в первую очередь — среди молодёжи, которой проще наладить быт с большим количеством соседей. Большую роль играет и стоимость проживания в коливинге. Обычно она ниже съёма квартиры в том же районе.

В Калининграде и области коливингов немного, но такие предложения начали появляться ещё несколько лет назад. Так, например, в Гусеве московский предприниматель арендовал в том числе для обустройства коливинга бывшее здание налоговой инспекции на проспекте Ленина. Сейчас там находится дизайн-резиденция с названием «Гумбиннен». Это филиал компании «Флакон», которая занимается ревитализацией заброшенных объектов. В здании уже функционируют творческие мастерские, кафе и сувенирная лавка. Дата запуска коливинга с дизайнерскими номерами уточняется.

Глэмпинг — английский термин, который появился в результате слияния слов glamorous camping (гламурный кемпинг). Впервые он был использован в 2005 году, но активное распространение получил в последнее время. Глэмпинг — это отдых на природе со всеми удобствами и обслуживанием. Такие отели должны гармонично вписываться в окружающую среду и не наносить ей вреда. От классического кемпинга такое жилище отличают оборудованный санузел с горячей водой, а также наличие кровати и другой мебели. Внешний вид номеров ограничен только фантазией дизайнера: от начинённых всеми удобствами огромных палаток до футуристических капсул и сфер с видом на небо.



В Калининграде глэмпиновый формат отдыха активно развивается с 2019 года. Согласно информации сайта «Туристер», первый такой отель появился на Куршской косе. Сегодня их уже порядка десяти. Часть глэмпингов сезонные, но есть и те, что работают круглый год.







Строительство модульных отелей в регионе поддерживается на региональном и федеральном уровнях. В июне губернатор Антон Алиханов сообщал, что на эти цели области направили более 500 млн рублей из федерального бюджета: 391,5 млн — на 2023 год, 132,2 млн — на 2024. Ещё около 45 млн рублей решили выделить в сентябре. Из выделенных денег 105,2 млн министерство по культуре и туризму распределило в октябре. Тогда от предпринимателей поступило 12 заявок, из которых одобрили семь. Еще 101 млн разделили между заявителями в декабре. На этот раз было одобрено четыре проекта из пяти.

В ближайшем будущем объём финансирования может быть снижен. Это объясняют тем, что некоторые получившие гранты предприниматели в итоге отказались от реализации проектов. В результате в федеральный бюджет пришлось вернуть 169 млн рублей.

Отношение к глэмпингам в регионе неоднозначное. Губернатор назвал их туристическим «паллиативом» с завышенными ценами, а министр по культуре и туризму Андрей Ермак — «раем интроверта». Однако у жителей области есть вопросы к местам размещения модульных отелей. К примеру, один из них планируют построить на землях Варникенского леса, которые, по мнению экоактивистов и прокуратуры, были сданы в аренду незаконно.

Избинг — тоже относительно новый термин из сферы туризма. Так называют проживание в отеле в виде избы в сельской местности. В некоторых областях страны вместо слова «изба» ранее использовали название «хата». Отсюда вариация «хатинг». Такие отели впервые стали популярны во времена пандемии, когда многие традиционные объекты размещения были закрыты.

Термин придумал и запатентовал в 2022 году предприниматель Алексей Шевцов. По сути это вариант глэмпинга, в котором легковозводимые модульные домики заменили деревянные срубы. Атмосферу сельской жизни дополняют соответствующие развлечения, например, мастер-классы по сенокосу, рубке дров и топке бани. Цены на такой отдых обычно совсем не «крестьянские» и не уступают отелям с большим количеством «звёзд». Пока тренд популярен в основном в городах золотого кольца. Судя по отсутствию соответствующих предложений, в Калининграде избинг пока не практикуют.

Текст: Мария Власенкова, фото: Юлия Власова / Новый Калининград