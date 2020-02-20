Регби, джаз, кино и реконструкция боя: планируем длинные выходные в Калининграде

Все билеты на открытие самого большого крытого аквапарка в Европе Suntago Water World, построенного под Варшавой, проданы. И если вы не озаботились этим вопросом заранее, то длинные выходные придется проводить как-то иначе. «Афиша Нового Калининграда» традиционно предлагает свои варианты.



Главным спортивным событием уикенда должен стать матч чемпионата Европы по регби (0+) между сборными России и Португалии на стадионе «Калининград». Но португальцы внезапно его чуть не сорвали. Команде оформили электронные визы в Калининград, а билеты на самолет взяли через Москву, где эти документы недействительны. В результате спортсмены различными рейсами добираются до Варшавы, откуда их должны на автобусах доставить в Калининград. Матч по регби-15 запланирован на 22 февраля. Начало встречи — в 16:00. Билеты распространяются бесплатно.





Фестиваль «Калининград Сити Джаз» в 2020 году меняет не только место проведения, но и формат самопрезентации — она состоится уже в эту субботу и, как ожидается, на ней станут известны некоторые участники, особенности программы в юбилейный год, подробности организации сценических площадок и даже детали благоустройства новой территории фестиваля — острова Канта. В общем, следите за новостями. Или приходите в клуб вечером послушать Клинтона Баберса (0+) — американского мультиинструменталиста, певца и композитора.

Другого фестиваля, связанного с музыкой, ждать не придется: в пространстве «Порт» 22 февраля пройдет форум Space.Zero (18+) — с воркшопами, дискуссией и «экспериментальной вечеринкой». «Познавательная» часть стартует в 14:00 воркшопом «Создание радикальных электронных инструментов» польско-британской художницы и музыканта Евы Джустки. В это же время пройдёт воркшоп «Основы танца Буто» от экспериментального хореографа Валерия Цзина. В 16:00 аудиовизуальный художник из Германии Петер Кирн расскажет об «основах создания техно-музыки с помощью бесплатного программного обеспечения». В 18:15 стартует панельная дискуссия, к участию в которой приглашаются местные арт-энтузиасты и творческие коллективы. Та самая вечеринка — в 22:30, на ней «приглашенные и местные музыканты погрузят гостей в атмосферу ультрасовременного звука Великобритании, Европы и России». Вход на почти все мероприятия форума платный.





В «Заре» продолжается фестиваль кино стран Европейского союза (0+). Две недели, 40 фильмов и даже вновь открытая (говорят, временно) «Квартира». «Афиша Нового Калининграда» составила свой топ фильмов, на которые стоит приобрести билеты в первую очередь. Купить билеты можно на сайте или в кассах кинотеатра «Заря» (стоимость — 350 рублей, для студентов — 150, абонемент на 8 фильмов — 1500 рублей). В «Квартире» фильмы планируют показывать бесплатно, но за появлением свободных мест нужно следить в группах арт-пространства в Facebook и «ВКонтакте».

Ну а в кинотеатре «Синема Парк» в эти выходные покажут короткометражные эротические фильмы (18+), вошедшие в программу «Шок Shorts». «В программу вошли шокирующе откровенные и бесстыдно захватывающие фильмы, от которых покраснеют щеки даже у самых раскрепощенных кинозрителей», — обещают в анонсе. Сеансы пройдут 21, 23 и 25 февраля в 22:00. Они будут транслироваться на оригинальном языке, с субтитрами. Еще разок про возрастное ограничение: 18+.





День защитника Отечества (0+) 23 февраля будут отмечать в музее «Форт № 5», где будут организованы бесплатная экскурсия по выставке «Артиллерия Красной Армии в годы Великой Отечественной войны», работа интерактивных площадок клубов и групп военно-исторической реконструкции Калининградской области, «Полевой кинотеатр» и квест-игра «В поисках секретного шифра». В форте «Денхофф» 22 и 23 февраля — программа «Защитники во все времена» (0+) с ежечасными экскурсиями, театрально-музыкальной площадкой, а в воскресенье — военно-исторической реконструкцией боя за форт и музыкально-литературной программой «На привале с Василием Теркиным».

Если вы не нашли для себя ничего интересного выше, попробуйте просмотреть весь список событий ниже или прочитайте гид «Афиши Нового Калининграда» по самым необычным экскурсиям — на них вы точно еще не бывали.

Хороших выходных!

События с 21 по 23 февраля: