Регби, джаз, кино и реконструкция боя: планируем длинные выходные в Калининграде

Все билеты на открытие самого большого крытого аквапарка в Европе Suntago Water World, построенного под Варшавой, проданы. И если вы не озаботились этим вопросом заранее, то длинные выходные придется проводить как-то иначе. «Афиша Нового Калининграда» традиционно предлагает свои варианты.
Главным спортивным событием уикенда должен стать матч чемпионата Европы по регби (0+) между сборными России и Португалии на стадионе «Калининград». Но португальцы внезапно его чуть не сорвали. Команде оформили электронные визы в Калининград, а билеты на самолет взяли через Москву, где эти документы недействительны. В результате спортсмены различными рейсами добираются до Варшавы, откуда их должны на автобусах доставить в Калининград. Матч по регби-15 запланирован на 22 февраля. Начало встречи — в 16:00. Билеты распространяются бесплатно.
Фестиваль «Калининград Сити Джаз» в 2020 году меняет не только место проведения, но и формат самопрезентации — она состоится уже в эту субботу и, как ожидается, на ней станут известны некоторые участники, особенности программы в юбилейный год, подробности организации сценических площадок и даже детали благоустройства новой территории фестиваля — острова Канта. В общем, следите за новостями. Или приходите в клуб вечером послушать Клинтона Баберса (0+) — американского мультиинструменталиста, певца и композитора.
Другого фестиваля, связанного с музыкой, ждать не придется: в пространстве «Порт» 22 февраля пройдет форум Space.Zero (18+) — с воркшопами, дискуссией и «экспериментальной вечеринкой». «Познавательная» часть стартует в 14:00 воркшопом «Создание радикальных электронных инструментов» польско-британской художницы и музыканта Евы Джустки. В это же время пройдёт воркшоп «Основы танца Буто» от экспериментального хореографа Валерия Цзина. В 16:00 аудиовизуальный художник из Германии Петер Кирн расскажет об «основах создания техно-музыки с помощью бесплатного программного обеспечения». В 18:15 стартует панельная дискуссия, к участию в которой приглашаются местные арт-энтузиасты и творческие коллективы. Та самая вечеринка — в 22:30, на ней «приглашенные и местные музыканты погрузят гостей в атмосферу ультрасовременного звука Великобритании, Европы и России». Вход на почти все мероприятия форума платный.
В «Заре» продолжается фестиваль кино стран Европейского союза (0+). Две недели, 40 фильмов и даже вновь открытая (говорят, временно) «Квартира». «Афиша Нового Калининграда» составила свой топ фильмов, на которые стоит приобрести билеты в первую очередь. Купить билеты можно на сайте или в кассах кинотеатра «Заря» (стоимость — 350 рублей, для студентов — 150, абонемент на 8 фильмов — 1500 рублей). В «Квартире» фильмы планируют показывать бесплатно, но за появлением свободных мест нужно следить в группах арт-пространства в Facebook и «ВКонтакте».
Ну а в кинотеатре «Синема Парк» в эти выходные покажут короткометражные эротические фильмы (18+), вошедшие в программу «Шок Shorts». «В программу вошли шокирующе откровенные и бесстыдно захватывающие фильмы, от которых покраснеют щеки даже у самых раскрепощенных кинозрителей», — обещают в анонсе. Сеансы пройдут 21, 23 и 25 февраля в 22:00. Они будут транслироваться на оригинальном языке, с субтитрами. Еще разок про возрастное ограничение: 18+.
День защитника Отечества (0+) 23 февраля будут отмечать в музее «Форт № 5», где будут организованы бесплатная экскурсия по выставке «Артиллерия Красной Армии в годы Великой Отечественной войны», работа интерактивных площадок клубов и групп военно-исторической реконструкции Калининградской области, «Полевой кинотеатр» и квест-игра «В поисках секретного шифра». В форте «Денхофф» 22 и 23 февраля — программа «Защитники во все времена» (0+) с ежечасными экскурсиями, театрально-музыкальной площадкой, а в воскресенье — военно-исторической реконструкцией боя за форт и музыкально-литературной программой «На привале с Василием Теркиным».
Если вы не нашли для себя ничего интересного выше, попробуйте просмотреть весь список событий ниже или прочитайте гид «Афиши Нового Калининграда» по самым необычным экскурсиям — на них вы точно еще не бывали.
Хороших выходных!
События с 21 по 23 февраля:
Пятница, 21 февраля
в 19:00 — Заря — Фестиваль кино стран Европейского Союза
в 19:00 — Драмтеатр — «Любить не прикажешь»
в 19:00 — Театр кукол — «Медведь»
в 19:00 — Дом искусств — Игорь Корнелюк
в 21:00 — Клуб Yalta — Роковой год: трибьют «Сектор Газа»
в 23:00 — Клуб Platinum — Shura. Клубный концерт
в 23:30 — Творческое пространство «Порт» — Main Techno
в 10:00 — Стадион «Балтика» — Кубок джентльменов
в 11:00 — Камерный театр кукол «Морошка» — Бэби-опера «Улитка и Кит»
в 12:00 — Музей Куршской косы — День тюленя на Куршской косе
в 12:00 — Калининград — Чемпионат области по зимнему плаванию
в 13:00 — Камерный театр кукол «Морошка» — Бэби-опера «Улитка и Кит»
в 14:00 — Творческое пространство «Порт» — Space.Zero
в 16:00 — Научная библиотека — Встреча с ректором Литинститута Алексеем Варламовым
в 16:00 — Стадион «Калининград» — Россия — Португалия
в 17:00 — Театр эстрады «Янтарь-холл» — Муж на час
в 17:00 — Филармония — «Мы — армия страны, мы — армия народа»
в 18:00 — Кафедральный собор — Лики романтизма
в 18:00 — Научная библиотека — День рождения поэтического клуба «Графит»
в 19:00 — Заря — Фестиваль кино стран Европейского Союза
в 19:00 — Дом искусств — Рада Рай
в 21:00 — Kaliningrad City Jazz Club — Clinton Babers (USA)
в 23:00 — Клуб Platinum — DJ Podolin
в 11:00 — Зоопарк — «Мы по тропикам гуляем...»
в 11:00 — Камерный театр кукол «Морошка» — Бэби-опера «Улитка и Кит»
в 11:00 — Форт N5. Музей истории Великой Отечественной войны — День защитника Отечества
в 12:00 — Калининград — Чемпионат области по зимнему плаванию
в 13:00 — Камерный театр кукол «Морошка» — Бэби-опера «Улитка и Кит»
в 13:00 — Деревня викингов Кауп — День воина
в 15:00 — Историко-художественный музей — «Армейскими дорогами»
в 19:00 — Заря — Фестиваль кино стран Европейского Союза
в 19:00 — Театр «Третий этаж», сцена «Чердак» — «Маленький принц»
в 19:00 — Дом искусств — «Песняры»
в 19:00 — Дворец спорта «Янтарный» — Григорий Лепс
в 23:00 — Творческое пространство «Порт» — Magic Forest
в 23:00 — Клуб Platinum — Нурминский. Клубный концерт
Подготовил: Денис Туголуков. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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