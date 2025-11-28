«Фридландские ворота» анонсировали акцию ко Дню матери

В музее «Фридландские ворота» 30 ноября проведут акцию для мам с детьми до 18 лет (0+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«В этот день вход для вас и вашего ребенка будет стоить как один детский, школьный или студенческий билет — то есть один билет на двоих! Это отличный повод провести вместе время, вдохновиться историей и культурой, а главное — подарить маме маленький праздник в формате совместного досуга. Акция распространяется на основную экспозицию музея, где вы сможете увидеть уникальные артефакты и узнать много интересного», — рассказывают организаторы.

Дополнительные музейные программы в акцию не включены.

