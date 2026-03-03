Второе поражение подряд: «Балтика» вылетела из Кубка России

«Балтика» покинула розыгрыш Кубка России, уступив «Зениту» в четвертьфинале Пути регионов турнира. Поражение 3 марта стало вторым подряд от петербургской команды, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Единственный мяч, как и на прошлой неделе, публика увидела в конце матча. На 80-й минуте нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев завершил комбинацию своей команды прицельным ударом в нижний угол ворот балтийцев с 11-метровой отметки. Судья Инал Танашев показал в общей сложности пять желтых карточек.

Сегодняшнее поражение «Балтики» стало вторым подряд после возобновления сезона. Оба раза калининградцы проиграли «Зениту».

Следующий матч «Балтика» проведет в российской премьер-лиге. В субботу калининградская команда на выезде встретится с «Ростовом». Матч запланирован на 15:45 (0+).