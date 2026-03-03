На «Берлинке» произошло лобовое ДТП, погиб человек (фото)

В Гурьевском округе, 3 марта около 18:10, на автодороге «Калининград-Мамоново 2» произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

«По предварительным данным, водитель, 1991 г.р., управляя автомобилем „БМВ“, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем „Альфа Ромео“, за рулем которого находился водитель, 1974 г.р. После столкновения обе иномарки загорелись», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате ДТП водитель БМВ скончался на месте происшествия. Второй водитель получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, отключили аккумулятор автомобиля и передали пострадавшего медикам. На месте работали семь сотрудников ведомства и две единицы техники.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.