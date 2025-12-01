В Калининграде стартовал благотворительный марафон «Свет Рождественской звезды»

Фото: пресс-служба правительства
Фото: пресс-служба правительства
Все новости по теме: Благотворительность

На территории Калининградской области стартовал благотворительный марафон «Свет Рождественской звезды» (0+), в рамках которого будут проходить концерты, выставки, ярмарки изделий декоративно-прикладного искусства, творческие мастер-классы по изготовлению новогодних и рождественских сувениров. Собранные средства перечисляются на расчетный счет благотворительного центра «Верю в чудо» и идут на лечение и помощь тяжелобольным детям, сообщает пресс-служба правительства области.

Благотворительная акция проходит в Калининградской области с 2016 года. Марафон организован министерством образования региона совместно с Калининградским областным институтом развития образования и благотворительным центром «Верю в чудо». Ежегодно в нем принимают участие все муниципалитеты региона. Как отмечает пресс-служба, «событие объединяет детей и взрослых атмосферой рождественского чуда». В изготовлении изделий на продажу участвуют педагоги и учащиеся школ, школ-интернатов, организаций дошкольного, дополнительного, профессионального образования.

«Год от года количество участников благотворительного марафона растет. Очень рада, что вместе с нами — родители и дети, педагоги и руководители образовательных организаций. Нам очень важно, чтобы в этом рождественском хороводе вы отзывались на просьбы тех, кто живет рядом. И тогда вместе мы сможем показать нашим ребятам, как мы их любим и ценим, что мы готовы помочь и всегда будем рядом», — подчеркнула министр образования области Светлана Трусенёва.

В рамках марафона прошлого учебного года участникам удалось собрать 5 887 000 руб. Лидерами в сборе стали Черняховский, Зеленоградский и Багратионовский округа. «В прошлом году вы и ваши ученики, воспитанники помогли 58 детям получить необходимую помощь. <...> В этом году мы запускаем акцию, чтобы собрать средства на помощь в лечении, реабилитации, оплате лекарств и оборудования 28 детям», — прокомментировала заместитель директора благотворительного центра «Верю в чудо» Таисия Белявская.

Итоги марафона подведут 12 января 2026 года на торжественном открытии традиционных Рождественских чтений в Калининградском областном драматическом театре.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter