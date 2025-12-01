В Калининграде стартовал благотворительный марафон «Свет Рождественской звезды»

На территории Калининградской области стартовал благотворительный марафон «Свет Рождественской звезды» (0+), в рамках которого будут проходить концерты, выставки, ярмарки изделий декоративно-прикладного искусства, творческие мастер-классы по изготовлению новогодних и рождественских сувениров. Собранные средства перечисляются на расчетный счет благотворительного центра «Верю в чудо» и идут на лечение и помощь тяжелобольным детям, сообщает пресс-служба правительства области.

Благотворительная акция проходит в Калининградской области с 2016 года. Марафон организован министерством образования региона совместно с Калининградским областным институтом развития образования и благотворительным центром «Верю в чудо». Ежегодно в нем принимают участие все муниципалитеты региона. Как отмечает пресс-служба, «событие объединяет детей и взрослых атмосферой рождественского чуда». В изготовлении изделий на продажу участвуют педагоги и учащиеся школ, школ-интернатов, организаций дошкольного, дополнительного, профессионального образования.

«Год от года количество участников благотворительного марафона растет. Очень рада, что вместе с нами — родители и дети, педагоги и руководители образовательных организаций. Нам очень важно, чтобы в этом рождественском хороводе вы отзывались на просьбы тех, кто живет рядом. И тогда вместе мы сможем показать нашим ребятам, как мы их любим и ценим, что мы готовы помочь и всегда будем рядом», — подчеркнула министр образования области Светлана Трусенёва.

В рамках марафона прошлого учебного года участникам удалось собрать 5 887 000 руб. Лидерами в сборе стали Черняховский, Зеленоградский и Багратионовский округа. «В прошлом году вы и ваши ученики, воспитанники помогли 58 детям получить необходимую помощь. <...> В этом году мы запускаем акцию, чтобы собрать средства на помощь в лечении, реабилитации, оплате лекарств и оборудования 28 детям», — прокомментировала заместитель директора благотворительного центра «Верю в чудо» Таисия Белявская.

Итоги марафона подведут 12 января 2026 года на торжественном открытии традиционных Рождественских чтений в Калининградском областном драматическом театре.