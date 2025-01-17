«Балтика» подписала первого полевого игрока в зимнее трансферное окно

Калининградская «Балтика» подписала первого полевого футболиста в зимнее трансферное окно. Об этом сообщила пресс-служба клуба в своих медиа.

Вторым трансфером балтийцев на вход стал полузащитник из нижнекамского «Нефтехимика» Максим Петров. 23-летний футболист является воспитанником московского «Локомотива». Дебют за главную команду железнодорожников у него случился 1 августа 2019 года. В августе 2022-го Петров ушёл в аренду во владикавказскую «Аланию», где провёл 21 игру, забил три мяча и отдал один ассист.

В июне 2023 полузащитник сменил клубную прописку на нижнекамский «Нефтехимик». За команду из Татарстана у Максима 55 матчей, восемь голов и три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, «Балтика» выкупила на него права за 250 тыс. евро при рыночной стоимости в 450 тыс. евро.

«Также Максим имеет опыт игры за юношеские сборные России. Трудовое соглашение заключено до 30.06.2029. Мы рады приветствовать Максима в дружной семье Балтийцев и желаем успехов в нашем клубе!», — поприветствовал калининградский клуб своего новичка.

Ранее в «Балтику» перешёл вратарь из нижегородского «Пари НН» Иван Кукушкин. В декабре стан калининградцев покинули защитники Кирилл Маляров и Илья Калачёв. Тогда же СМИ писали об интересе балтийцев к племяннику экс-игрока мадридского «Реала» и сборной Нидерландов.

В январе клуб отпустил в тульский «Арсенал» своего воспитанника Тиграна Аванесяна. Он стал вторым доморощенным футболистом, которого «Балтика» в течение сезона продала претендующей на повышение в РПЛ команде. Летом калининградцы отдали в аренду в «Сочи» Владислава Лазарева.