Калининградская «Балтика» подписала боснийского защитника из «Ференцвароша» Элдара Чивича. О новом трансфере клуб рассказал в своих медиа.

Он является воспитанником боснийской «Слободы». В 2012 году перешёл в систему чешского клуба «Словацко», а в национальном чемпионате дебютировал в 2015-м. За свою карьеру Чивич поиграл в пражской «Спарте», с которой участвовал в Лиге Европы УЕФА, и за трнавский «Спартак», с которым стал чемпионом Словакии.

В 2019-м он стал игроком венгерского «Ференцвароша». В составе будапештского клуба он стал шестикратным чемпионом страны и обладателем национального кубка. Помимо этого, защитник успел поиграть и в Лиге Чемпионов УЕФА, в которой дебютировал в матче с «Барселоной». За 141 матч за «Ференцварош» Чивич набрал 41 результативный балл.

«С 2018 года Элдар защищает цвета сборной Боснии и Герцеговины, за которую сыграл в 28 матчах и успел отличиться голом. Трудовое соглашение заключено до 30 июня 2028 года. Мы рады приветствовать Элдара в дружной семье Балтийцев и желаем успехов в нашем клубе!» — поприветствовал клуб новичка.

Ранее калининградский клуб покинул опорный полузащитник Александр Осипов. Первым трансфером на вход стал боснийский нападающий Стефан Ковач. Вторым подписанием калининградцев стал нигерийский нападающий Тентон Йенне из армянского «Арарата».

В сезоне 2024/2025 «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу, взяв трофей впервые за 30 лет. Статус победителя турнира калининградцам достался по итогам 33-го тура, в котором балтийцы сыграли вничью с красноярским «Енисеем». Набранное очко позволило команде Андрея Талалаева стать недосягаемой для конкурентов за золото.