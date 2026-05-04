Инвестор объяснил, почему он инициировал отмену общественных обсуждений в Рыбачьем

Компания «Спецавтотранс» не отказалась от своих планов по застройке в Рыбачьем, а общественные обсуждения, назначенные на 6 мая, были отменены из-за затянувшейся переписки с Зоологическим институтом Российской академии наук (ЗИН РАН). Об этом «Новому Калининграду» в понедельник, 4 мая, сообщил руководитель проекта Олег Николаенко.

Николаенко уточнил, что по результатам рассмотрения отчетов комплексного орнитологического обследования территории у представителей ЗИН РАН было выявлено 36 замечаний. Из них 12 уже устранено, 8 замечаний устранено частично, 8 в процессе устранения. Еще 8 замечаний, по мнению ЗИН РАН, «не подлежат устранению», с чем представители компании «Спецавтотранс» категорически не согласны.

«Промежуточный отчет ЗИН РАН принят, — сообщил Николаенко. — Окончательный отчет ЗИН РАН не принят из-за наличия замечаний по несоответствию результатов утвержденному техническому заданию. На сегодняшний день ведется переписка по устранению замечаний и приемке окончательного отчета ЗИН РАН, что стало основанием для отзыва уведомления о проведении общественных обсуждений».

Николаенко считает, что отсутствие принятых результатов комплексного орнитологического обследования территории, не позволили использовать результаты в полном объеме.

«В связи с этим было принято решение о приостановке процедуры общественных обсуждений в отношении планируемой деятельности по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений. В противном случае общественные обсуждения могли быть признаны несостоявшимися, а использование непринятых результатов стало бы основанием для их автоматического приема с неустраненными замечаниями».

Планы по застройке Рыбачьего на Куршской косе обсуждаются не первый год и вызывают споры среди экологов и ученых. Ранее специалисты предупреждали, что реализация проекта может негативно сказаться на экосистеме нацпарка и привести, в частности, к росту гибели перелетных птиц. В то же время инвестор настаивает на необходимости развития инфраструктуры и улучшения условий жизни в поселке.

Гибель птиц и «развитие поселков»: как обсуждали застройку Куршской косы

Строительством апарт-отеля в поселке Рыбачий на Куршской косе, о необратимых последствиях которого ранее предупреждали орнитологи, в октябре прошлого года заинтересовался губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Тогда же он посетил биологическую станцию «Рыбачий», где выслушал доводы экспертов по поводу «грандиозной стройки».

Концепция развития турзоны на Куршской косе, предусматривавшая строительство речного пункта пропуска в Рыбачьем, была разработана еще в 2008 году. Временный пункт пропуска был открыт в июне 2013 года, он стал первым шагом в реализации проекта «Куршская гавань». В полном объеме он должен был начать работать к 2017 году. Также здесь планировалось построить гостиничный комплекс и яхт-клуб. Однако после краха «Инвестбанка» в декабре 2013 года содержать объект стало некому, участок под несостоявшимся пунктом пропуска выставили на торги.