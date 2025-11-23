«Локомотив» проиграл «Уралочке» в матче регулярного чемпионата

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
«Локомотив» проиграл «Уралочке» в матче регулярного чемпионата женской «Суперлиги». Встреча прошла в Калининграде 23 ноября и завершилась разгромной победой гостей, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Самой лучшей для хозяев партией стала первая. В ней калининградки набрали 23 очка, но уступили екатеринбуржцам 25 баллов. Второй сет завершился 18:25. В третьем «Локомотив» уступил 17:25.

После 10 матчей у волейболисток Андрея Воронкова в активе находится 16 очков. По результатам встречи железнодорожницы расположились на промежуточном пятом месте.

Следующий матч калининградки проведут на выезде. 28 ноября «Локомотив» в Санкт-Петербурге сыграет с «Корабелкой». Встреча начнётся в 18:30 (0+).

