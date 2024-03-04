«Балтика» vs «Сочи»: безголевая ничья с прямым конкурентом по таблице

Калининградская «Балтика» сыграла вничью 0:0 с футбольным клубом «Сочи» в рамках 19 тура РПЛ. На старте весенней части чемпионата команда находится в зоне вылета турнира, располагаясь на 15 месте.

Старта весеннего отрезка Российской премьер-лиги болельщики ждали особенно — игра против сочинцев, дышащих в спину калининградцам, должна была стать первой при новом руководстве клуба и значительно обновленном составе команды. В минувшее межсезонье вместо ушедших 8 игроков «Балтику» пополнило сразу 11 новых, причем приобретения коснулись всех линий, включая вратарскую.

Интересно, что тренерский штаб в матче против «Сочи» дал возможность проявить себя сразу 7 новым полевым футболистам. В минувшей встрече на газоне «Ростех Арены» дебютировали защитники Кевин Андраде и Диего Луна, полузащитники Кирилл Капленко и Дмитрий Рыбчинский, а также сразу три нападающих — Алекс Фернандес, Виталий Лисакович и Джоэль Фамейе. Как мы писали ранее — самым дорогим приобретением балтийцев по данным СМИ стала покупка Кирилла Капленко, которого выкупили у «Оренбурга» за 1,6 миллионов евро.

Несмотря на свежее усиление начать весеннюю часть турнира с победы не удалось. Более того — балтийцы не единожды могли пропустить, а спасло их только мастерство вратаря Евгения Латышонка. К слову, именно его эксперты телеканала «Матч Премьер» признали лучшим игроком матча.

«Балтика» также атаковала и создавала моменты у ворот соперника, однако добиться успеха в воскресной игре им не удалось. Особенно мощный штурм ворот соперника был устроен уже в добавленное к матчу время. Но они оказались неприступны. Команды разошлись миром.

«Сложный матч прежде всего для новичков. Поэтому много ошибок сегодня увидели. Уверен, что к следующей игре футболисты будут выглядеть лучше. Наше первенство сильнее, чем чемпионаты Колумбии, Венесуэлы (чемпионаты, где играли новички „Балтики“ — прим. „Нового Калининграда“), — поэтому в следующий раз, думаю, увидим лучшую игру», — отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

Свой следующий матч его подопечные проведут на выезде — 10 марта калининградцы сыграют с «Оренбургом». Это ещё одна команда, которая является прямым конкурентом балтийцев за сохранение прописки в Российской премьер-лиге. В настоящий момент оренбуржцы опережают «Балтику» в турнирной таблице на 2 очка.

Сергей Токарев специально для «Нового Калининграда», фото: пресс-служба «Балтики»