«Балтика» vs «Сочи»: безголевая ничья с прямым конкурентом по таблице

«Балтика» vs «Сочи»: безголевая ничья с прямым конкурентом по таблице «Балтика» vs «Сочи»: безголевая ничья с прямым конкурентом по таблице «Балтика» vs «Сочи»: безголевая ничья с прямым конкурентом по таблице «Балтика» vs «Сочи»: безголевая ничья с прямым конкурентом по таблице
Все новости по теме: Балтика

Калининградская «Балтика» сыграла вничью 0:0 с футбольным клубом «Сочи» в рамках 19 тура РПЛ. На старте весенней части чемпионата команда находится в зоне вылета турнира, располагаясь на 15 месте.

Старта весеннего отрезка Российской премьер-лиги болельщики ждали особенно — игра против сочинцев, дышащих в спину калининградцам, должна была стать первой при новом руководстве клуба и значительно обновленном составе команды. В минувшее межсезонье вместо ушедших 8 игроков «Балтику» пополнило сразу 11 новых, причем приобретения коснулись всех линий, включая вратарскую.

Интересно, что тренерский штаб в матче против «Сочи» дал возможность проявить себя сразу 7 новым полевым футболистам. В минувшей встрече на газоне «Ростех Арены» дебютировали защитники Кевин Андраде и Диего Луна, полузащитники Кирилл Капленко и Дмитрий Рыбчинский, а также сразу три нападающих — Алекс Фернандес, Виталий Лисакович и Джоэль Фамейе. Как мы писали ранее — самым дорогим приобретением балтийцев по данным СМИ стала покупка Кирилла Капленко, которого выкупили у «Оренбурга» за 1,6 миллионов евро.

Несмотря на свежее усиление начать весеннюю часть турнира с победы не удалось. Более того — балтийцы не единожды могли пропустить, а спасло их только мастерство вратаря Евгения Латышонка. К слову, именно его эксперты телеканала «Матч Премьер» признали лучшим игроком матча.

«Балтика» также атаковала и создавала моменты у ворот соперника, однако добиться успеха в воскресной игре им не удалось. Особенно мощный штурм ворот соперника был устроен уже в добавленное к матчу время. Но они оказались неприступны. Команды разошлись миром.

«Сложный матч прежде всего для новичков. Поэтому много ошибок сегодня увидели. Уверен, что к следующей игре футболисты будут выглядеть лучше. Наше первенство сильнее, чем чемпионаты Колумбии, Венесуэлы (чемпионаты, где играли новички „Балтики“ — прим. „Нового Калининграда“), — поэтому в следующий раз, думаю, увидим лучшую игру», — отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

Свой следующий матч его подопечные проведут на выезде — 10 марта калининградцы сыграют с «Оренбургом». Это ещё одна команда, которая является прямым конкурентом балтийцев за сохранение прописки в Российской премьер-лиге. В настоящий момент оренбуржцы опережают «Балтику» в турнирной таблице на 2 очка.

Сергей Токарев специально для «Нового Калининграда», фото: пресс-служба «Балтики»

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter