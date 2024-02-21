«Балтика» арендовала полузащитника московского «Локомотива» (фото)

«Балтика» и «Локомотив» договорились об аренде 25-летнего полузащитника Дмитрия Рыбчинского. Об этом сообщает пресс-служба калининградского футбольного клуба. Первую игру за главную команду железнодорожников Рыбчинский сыграл в феврале 2019 года, а прошлый сезон она на правах аренды провел в футбольном клубе «Пари Нижний Новгород», где за 32 матча набрал 4 результативных балла.



«Осеннюю часть сезона 23/24 отыграл в „Локомотиве“, на его счету 8 матчей, — сообщает пресс-служба „Балтики“. — Всего же в составе красно-зеленых Рыбчинский принял участие в 85 встречах, в которых набрал 12 результативных баллов (2+10). Выступал в групповом этапе Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА. В стане железнодорожников дважды становился серебряным призером РПЛ, двухкратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка страны».

Арендное соглашение заключено до конца текущего сезона.