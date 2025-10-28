В Калининградском зоопарке построили «замок» для лемуров (видео)

Киперы Калининградского зоопарка построили кошачьим лемурам «замок». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Больше всего «новостроем» заинтересовалась Сара. «Джулиан мнётся ближе к киперам. Пользуясь занятостью подруги, Джулиан надеется выцыганить у людей что-нибудь вкусненькое, — отметили в зоосаде. — Дело в том, что миниатюрная Сара — та еще штучка — она регулярно третирует партнёра, забирая у него самые лакомые куски. Вот и сейчас всё закончилось тем, что Сара захватила-таки замок и уселась внутри в окружении вкусненького, как дракон на сокровищах».

Видео: Калининградский зоопарк

