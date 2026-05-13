Экс-глава администрации Балтийска, обвиняемый в получении взятки: «Вину не признаю»

Бывший глава администрации Балтийска Сергей Мельников, обвиняемый в получении взятки от своего зама Максима Коваленко, заявил, что не признает вину, передает корреспондент «Нового Калининграда» из зала Балтийского городского суда, где в среду 13 мая началось исследование доказательств по делу. Мельникова обвиняют по ст. 290 ч. 4 УК РФ — получение взятки лицом, занимающим госдолжность. Коваленко предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ст. 291 п. 4 УК РФ).

Гособвинитель из окружной прокуратуры зачитал текст обвинительного заключение, после чего судья Николай Переверзин спросил подсудимых, согласны ли они с этой позицией и признают ли свою вину. «Я как в начале следствия, так и сейчас говорю, что действие, которое описано обвинением, не происходило, поэтому я себя виновным в совершении деяний, которые описаны, не признаю», — ответил Сергей Мельников. Максим Коваленко также сказал, что вину не признает. Адвокаты обоих Евгений Камасин и Григорий Пергаменщик дополнили, что намерены доказать невиновность своих подзащитных.

Далее в суде начнут оглашать первые письменные показания лиц, допрошенных в ходе следствия. Сергей Мельников попросил первой допросить его жену Викторию, чтобы она имела право сидеть в зале в ходе всего судебного процесса.

Напомним, о задержании экс-главы администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его зама стало известно 7 февраля 2025 года. По версии следствия, днём 15 января 2025 года заместитель главы администрации Балтийского городского округа Максим Коваленко в служебном кабинете главы администрации передал Мельникову взятку в размере 575 000 рублей взамен за общее покровительство и попустительство по службе. Решение о возбуждении уголовного дела было принято на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники УМВД России по Калининградской области.

Расследование длилось больше года, которые Сергей Мельников и Максим Коваленко провели в СИЗО. Рассмотрение уголовного дела суд начал 6 мая.

