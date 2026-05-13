В Москве вводят ограничения на публикацию данных о терактах и атаках БПЛА

Ограничения на публикацию информации о терактах и атаках беспилотников вводят в Москве для борьбы с фейками. Об этом сообщается в выписке из протокола антитеррористической комиссии города, передает ТАСС.

«Установить, что до отдельного решения органам власти (в том числе федеральным органам государственной власти, органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления) и подведомственным им организациям, средствам массовой информации, экстренным службам иным организациям и гражданам запрещается распространять (в том числе с использованием сети Интернет) информацию о совершении на территории города Москвы террористических актов, в том числе с использованием беспилотных аппаратов и (или) иных средств поражения», — говорится в документе.

Документ запрещает распространять информацию о действиях на территории Москвы диверсионно-разведывательных групп, и совершении иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также на повреждение имущества (в том числе критически важной инфраструктуры).

В выписке из протокола подчеркивается, что запрет не распространяется на обращения в установленном порядке в правоохранительные органы и экстренные службы, за исключением случаев публичного обращения и распространения информации, которая была официально опубликована Минобороны РФ или на официальном сайте мэра и правительства Москвы, а также официальных страницах, каналах и блоге мэра в Интернете.

