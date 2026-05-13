Градсовет одобрил проект ЖК в стиле «балтийского романтизма» у кирхи в Светлогорске





Градостроительный совет Калининградской области одобрил проект жилого комплекса «в балтийском стиле» на ул. Баха в Светлогорске. Четырехэтажный дом построят недалеко от кирхи Раушена. Решение приняли на заседании 13 мая.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010011:64. Общая площадь здания составит 1 350,8 кв. м. В нем будут располагаться 20 квартир. Проект также предусматривает семь парковочных мест. Планируется разместить детскую и спортивную площадки. Кроме того, будет оборудована подсветка, поскольку «здание красивое получается».

«Участок находится в исторической застройке Светлогорска, поэтому мы пытались сделать проект, который немножко рефлексирует на историческую застройку. При этом за основу мы брали не прямое копирование, а характер застройки. Мы видим белую штукатурку, кирпичные вставочки, рыжую оранжевую черепицу, небольшие элементы фарферка, в том числе и в Светлогорске, и в Зеленоградске — это такой северный модерн», — рассказал архитектор Александр Башин, представлявший проект.

В проекте использовали такие фасадные элементы, как красный кирпич, оранжевая черепица и рамы бледно-зеленого цвета. «По характеру пытались сделать „балтийский романтизм“, или „региональный романтизм“. Это стиль модерна с элементами, взятыми с исторической застройки, но применённые в современной интерпретации. Акцент выведен на ул. Баха <...> для того, чтобы это здание гармонировало и взаимодействовало с основной башней кирхи», — добавил архитектор.

На участке под застройку находятся зеленые насаждения, которые подлежат сносу. При этом сносить будут только лиственные деревья, хвойные породы планируется оставить. Как сообщил Башин, после вырубки будет проведена процедура компенсационного озеленения.

Архитектор также показал альтернативный вариант проекта жилого комплекса, который работает не на взаимодействии, а на контрасте с кирхой. Для этого бюро использовало другую цветовую гамму, чтобы «было чётко понятно, в какую эпоху какой объект был построен».

Во время обсуждения проекта руководитель региональной Службы охраны ОКН Евгений Маслов отметил, что здание выдержано в исторической стилистике: «Если потребуется экспертное мнение специалистов службы, мы напишем, что выдержано в исторической стилистике — здесь комплимент проектировщикам».

Основной вопрос у членов градсовета возник по поводу въезда на территорию ЖК. В проекте, представленном на заседании, он осуществляется через тротуар. «По тротуару на автомобилях ездить нельзя, а к вам на парковку можно заехать только через тротуар, пешеходную зону. <...> Это же противоречит правилам дорожного движения. Точно нужно в этой части концепцию доработать», — указал первый заместитель губернатора Валерий Шерин. Башин согласился с тем, что тротуар нужно перенести на другую сторону для организации безопасного въезда на парковку.

Второй вопрос касался ограждения территории. По мнению участников градсовета, оно не нужно, так как Светлогорск является одним из самых озелененных городов в Калининградской области, и ограждение здесь будет «избыточным». Однако жильцы ЖК могут принять решение огородить территорию.

«Это как раз к вопросу о том, имеет ли смысл доработки воспроизвести, чтобы озаборивание в зависимости от желания собственников-жильцов не происходило хаотично, когда к этому не располагает абсолютно городская среда. У нас в правилах благоустройства это предусмотрено, но иногда приходится судиться, а здесь можно заранее решить этот вопрос», — отметил Шерин.

Большинство членов градсовета проголосовали за первый вариант, работающий на взаимодействие с кирхой. Проект поддержали к дальнейшей доработке и реализации.

«Необходимо будет предоставить на согласование архитектурные решения с учётом архитектурной подсветки и отработать с администрацией Светлогорска вопросы благоустройства прилегающей территории, то есть организации проезда со стороны ул. Баха. <...> Вполне вероятно с городом можно будет сразу предусмотреть вопросы ограждения территории. Ее совершенно не обязательно ограждать по периметру. Можно заложить те решения, которые позволят реализовать парковку и благоустройство», — резюмировал председатель совета Евгений Костромин.

Изображения: презентация проекта, представленного на градсовете