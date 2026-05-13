Губернаторы Брянской и Белгородской областей ушли в отставку

Губернаторы Брянской области Александр Богомаз и Белгородской области Вячеслав Гладков ушли в отставку. Об этом сообщают «Ведомости».

Гладков подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Врио главы региона назначен Александр Шуваев. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Ранее «Ведомости» писали со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, что Гладков может стать послом России в Абхазии. Собеседники сообщали, что на его место рассматривается замгубернатора Иркутской области, участник проекта «Время героев» Александр Шуваев.

Богомаз ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Егора Ковальчука.