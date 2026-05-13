Власти Калининграда ограничили возможность задавать вопросы на отчётах глав

Фото: пресс-служба администрации Калининграда
Лично задать вопросы после отчётов главы Калининграда Олега Аминова и главы администрации Елены Дятловой смогли только гости с пригласительными билетами. Остальных желающих разместили на другом этаже администрации, предложив составить обращения письменно, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Ранее на заседании городского совета депутатов Аминов обещал разместить микрофоны в том числе в отдельном зале для тех, кому не хватит места в основном.

По словам главы фракции КПРФ Тамиллы Чернышевой, ей пришлось срочно отпрашиваться с работы, т.к. начали поступать сообщения о том, что озвученная ранее информация не соответствует действительности.

В зале заседаний находились и смогли высказаться несколько депутатов и представители общественности, которым выдали пригласительные билеты. В смежном помещении работали журналисты. Людей, которые хотели рассказать главам о городских проблемах лично, за двери кабинета № 555 так и не пустили.

Ранее отчёты проходили в малом зале Театра эстрады. Предложение о смене места внёс ранее на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета заместитель главы администрации Алексей Асмыкович «в связи с вопросами безопасности».

