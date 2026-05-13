В аэропорту Храброво задерживается 23 рейса

В расписании калининградского аэропорта Храброво произошли изменения. По данным онлайн-табло, по состоянию на 12:00 задерживается прилёт и вылет 23 рейсов.

На вылет задерживается восемь рейсов в Москву (Шереметьево, Домодедово, Внуково), Санкт-Петербург, Уфу, Волгоград. Не смогли вылететь вовремя пассажиры 15 рейсов в областной центр из Москвы (Шереметьево, Домодедово, Внуково), Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Волгограда и Минска.

«В связи с вводом 13 мая временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — пояснили в пресс-службе Храброво.

Как добавили в пресс-службе Росавиации, в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве, сообщает ТАСС.

Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550-550, либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.