Состав «Балтики» пополнил 18-летний защитник молодёжной команды «Локомотива»

Состав калининградской «Балтики» пополнил 18-летний защитник молодёжной команды московского «Локомотива» Тимофей Щелкунов. Об этом футбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.

«В сезоне 2023 турнира МФЛ в составе молодёжной команды „Локомотива“ принял участие в 22 матчах в которых набрал 7 результативных баллов (2+5). Трудовое соглашение с Щелкуновым заключено до 31 мая 2028 года», — говорится в посте.

В 2024 году футболист принял участие в 10 мачтах за дубль «железнодорожников». Согласно порталу Transfermarkt, в период с 8 марта по 17 мая фланговый защитник забил 1 мяч, причём сверстникам из Калининграда, и отдал 2 голевые передачи.

На прошлой неделе «Балтику» покинули Иван Коновалов, Джоэль Фамейе и Гедеон Гузина. Во вторник срок аренды закончился у боливийского защитника калининградцев Роберто Фернандеса. В пятницу стало известно, что вратарь балтийцев Евгений Латышонок перешёл в санкт-петербургский «Зенит».