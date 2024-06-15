Состав «Балтики» пополнил 18-летний защитник молодёжной команды «Локомотива»

Состав калининградской «Балтики» пополнил 18-летний защитник молодёжной команды московского «Локомотива» Тимофей Щелкунов. Об этом футбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.
«В сезоне 2023 турнира МФЛ в составе молодёжной команды „Локомотива“ принял участие в 22 матчах в которых набрал 7 результативных баллов (2+5). Трудовое соглашение с Щелкуновым заключено до 31 мая 2028 года», — говорится в посте.
В 2024 году футболист принял участие в 10 мачтах за дубль «железнодорожников». Согласно порталу Transfermarkt, в период с 8 марта по 17 мая фланговый защитник забил 1 мяч, причём сверстникам из Калининграда, и отдал 2 голевые передачи.
На прошлой неделе «Балтику» покинули Иван Коновалов, Джоэль Фамейе и Гедеон Гузина. Во вторник срок аренды закончился у боливийского защитника калининградцев Роберто Фернандеса. В пятницу стало известно, что вратарь балтийцев Евгений Латышонок перешёл в санкт-петербургский «Зенит».По итогам кампании 2023/2024 калининградцы заняли предпоследнее, 15 место в российской Премьер-лиге и вылетели в Первую лигу, откуда поднялись в высший дивизион в мае 2023 года. 2 июня балтийцы проиграли петербургскому «Зениту» в финале Кубка России по футболу в московских «Лужниках» со счётом 1:2. После матча главный тренер команды Сергей Игнашевич заявил о своём уходе из клуба. Куратор спортивного направления «Ростеха» отметил, что госкорпорация продолжит поддерживать калининградский клуб. Нового тренера команды обещали назначить за ближайшие полторы недели.