Состав «Балтики» пополнил 18-летний защитник молодёжной команды «Локомотива»

Состав «Балтики» пополнил 18-летний защитник молодёжной команды «Локомотива»
Фото: ФК «Балтика»
Все новости по теме: Балтика

Состав калининградской «Балтики» пополнил 18-летний защитник молодёжной команды московского «Локомотива» Тимофей Щелкунов. Об этом футбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.

«В сезоне 2023 турнира МФЛ в составе молодёжной команды „Локомотива“ принял участие в 22 матчах в которых набрал 7 результативных баллов (2+5). Трудовое соглашение с Щелкуновым заключено до 31 мая 2028 года», — говорится в посте.

В 2024 году футболист принял участие в 10 мачтах за дубль «железнодорожников». Согласно порталу Transfermarkt, в период с 8 марта по 17 мая фланговый защитник забил 1 мяч, причём сверстникам из Калининграда, и отдал 2 голевые передачи.

На прошлой неделе «Балтику» покинули Иван Коновалов, Джоэль Фамейе и Гедеон Гузина. Во вторник срок аренды закончился у боливийского защитника калининградцев Роберто Фернандеса. В пятницу стало известно, что вратарь балтийцев Евгений Латышонок перешёл в санкт-петербургский «Зенит».

По итогам кампании 2023/2024 калининградцы заняли предпоследнее, 15 место в российской Премьер-лиге и вылетели в Первую лигу, откуда поднялись в высший дивизион в мае 2023 года. 2 июня балтийцы проиграли петербургскому «Зениту» в финале Кубка России по футболу в московских «Лужниках» со счётом 1:2. После матча главный тренер команды Сергей Игнашевич заявил о своём уходе из клуба. Куратор спортивного направления «Ростеха» отметил, что госкорпорация продолжит поддерживать калининградский клуб. Нового тренера команды обещали назначить за ближайшие полторы недели.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter