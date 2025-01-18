«Балтика» объявила о подписании нападающего сборной Сальвадора

«Балтика» объявила о подписании нападающего сборной Сальвадора
Изображение: ФК «Балтика»
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Калининградская «Балтика» объявила о подписании нападающего сборной Сальвадора Брайана Хиля. Об этом футбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

Игроку 23 года. Карьеру он начал в сальвадорском «Брухос де Исалько». В этом клубе Брайан забил 15 голов в 15 матчах. После старта Хиль продолжил карьеру в другом клубе из Сальвадора — «ФАС», где отметился 16 забитыми мячами и двумя ассистами в 25 встречах. В 2020 году футболист решил себя попробовать в аренде у постоянного участника Еврокубков — бельгийского «Гента», однако так и не сыграл за основной состав.

В том же 2020 году игрок переехал в Колумбию. В 86 матчах за «Альянса Петролера» Хиль набрал 19 баллов по системе «гол+пас». В 2023 году Брайан вновь сменил клубную прописку. Перейдя в «Депортес Толима», футболист сыграл в 73 матчах. В них он отметился 18 голами и пятью результативными передачами.

«Хиль — игрок национальной сборной Сальвадора. Трудовой договор заключен на срок до 31 мая 2029. Мы приветствуем Брайана в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» — говорится в сообщении клуба.

Ранее в «Балтику» перешёл вратарь из нижегородского «Пари НН» Иван Кукушкин. В декабре стан калининградцев покинули защитники Кирилл Маляров и Илья Калачёв. Тогда же СМИ писали об интересе балтийцев к племяннику экс-игрока мадридского «Реала» и сборной Нидерландов. В январе стан балтийцев также пополнился полузащитником из «Нефтехимика» Максимом Петровым.

Воспитанник калининградского футбола Владислав Лазарев отправился в аренду в «Чайку». Другой воспитанник «Балтики», защитник Тигран Аванесян перешёл в тульский «Арсенал».

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