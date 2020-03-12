Количество заражённых коронавирусом в Польше превысило 50 человек

Количество заражённых коронавирусом в Польше превысило 50 человек
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Польше количество заражённых коронавирусом достигло 51 человека. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на Минздрав республики.

Последние случаи заболевания зафиксировали в Познани. «В общей сложности в Польше выявлен 51 случай заражения коронавирусом, в том числе один — с летальным исходом», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в соседней республике от нового коронавируса умерла 57-летняя женщина. Несколько дней она была подключена к аппарату искусственного дыхания и введена в состояние искусственной комы.

Власти вводят в стране положение эпидемиологической угрозы. В соседней республике закрыли на двухнедельный карантин образовательные и учебные учреждения. Также власти ввели санитарный контроль на всех границах. Число работающих полос для пропуска легковых автомобилей на пунктах пропуска на границе с Калининградской областью сократили до одной. Из-за этого там возникли многочасовые очереди.

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