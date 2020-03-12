Количество заражённых коронавирусом в Польше превысило 50 человек

В Польше количество заражённых коронавирусом достигло 51 человека. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на Минздрав республики.



Последние случаи заболевания зафиксировали в Познани. «В общей сложности в Польше выявлен 51 случай заражения коронавирусом, в том числе один — с летальным исходом», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в соседней республике от нового коронавируса умерла 57-летняя женщина. Несколько дней она была подключена к аппарату искусственного дыхания и введена в состояние искусственной комы.