Главное о коронавирусе в понедельник, 6 апреля

Новых случаев коронавирусной инфекции у жителей Калининградской области за минувшие сутки вновь не выявлено. Однако губернатор Антон Алиханов по-прежнему настаивает на большем, чем указано в официальной статистике, количестве заболевших. По его словам, в ближайшие дни должны быть подтверждены тесты еще 10 заболевших. Эти данные, впрочем, все равно отличаются от тех, что приводили Алиханов и региональный министр здравоохранения Александр Кравченко раньше.



Всего в России за сутки подтверждено еще 954 новых случая коронавируса в 49 регионах. Общее число заболевших — 6 343, 47 из них умерло, выздоровели 406 человек. Число заражённых коронавирусом в соседней с Калининградской областью Польше превысило четыре тысячи, 94 человека умерло. В Литве зарегистрировали 14-ю смерть от коронавируса.

Количество обращений в службу занятости в регионе за минувшую неделю выросло «чуть-чуть», на 6,5%. 300 человек обратились за пособием впервые. Такие данные привела журналистам министр социальной политики Анжелика Майстер. Возможно, это связано с тем, что программу, которая фиксирует обращения от безработных, пришлось срочно дорабатывать. Кстати, она называется «Катарсис».

Меж тем федеральное правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 года. Кроме того, в кабмине определились со списком отраслей экономики, которые больше всего пострадали из-за ситуации с распространением коронавируса. Предприниматели, которые работают в них, могут претендовать на кредитные каникулы. Максимальные суммы займов, подпадающие под условия закона о кредитных каникулах, также определены. Наконец, правительство России утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.

Полицейским пообещали доплаты за сверхурочную работу во время эпидемии коронавируса. Продолжили ли блокпосты ГИБДД на въезде в приморские города Калининградской области работать в понедельник именно поэтому или по какой-то другой причине, непонятно — в пресс-службе ведомства пообещали предоставить комментарий по данному поводу позднее. Кстати, в выходные, несмотря на объявленный режим самоизоляции и ограничения на посещение приморских муниципалитетов, некоторые жители региона все равно пытались проехать туда — на рыбалку и в гости.

Представители Роспотребнадзора рассказали о возможности сдать тест на коронавирус на дому. Естественно, платно.