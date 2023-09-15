Шендерюк-Жидков: Литва отказывает калининградцам во въезде при транзите по шенгенским визам

Литва отказывает жителям Калининградской области во въезде в основном в случаях, если они следуют транзитом по шенгенским визам. Об этом сообщил сенатор Александр Шендерюк-Жидков, его комментарий приводит ГТРК «Калининград».



Сенатор отметил, что обсуждал ситуацию с начальником областной таможни. «Все эти случаи в основном связаны с тем, что наши граждане, калининградцы, едут транзитом по шенгенским визам. Литовцы отказывают в этом транзите. Другое дело, что когда калининградцы едут по упрощенному транзитному документу на калининградских номерах, нет ни одного случая, когда такой транзит не был бы совершен, практически все проехали без каких бы то ни было проблем», — сказал Шендерюк-Жидков.

В воскресенье, 10 сентября, стало известно, что россиянам запрещено въезжать в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в РФ. Разъяснение в связи с санкциями накануне опубликовала Еврокомиссия. Въезд в ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. Под риском изъятия также находятся смартфоны, драгоценности, ноутбуки и ряд других предметов.