Власти Гурьевска планируют построить школу в посёлке Ласкино

Власти Гурьевского округа планируют построить школу в посёлке Ласкино под Калининградом. Об этом сообщили представители администрации муниципалитета в комментариях на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».



«Планируем строить школу в Ласкино на земельном участке с кадастровым номером 39:03:080818:52 после строительства школ в Гурьевске и Луговом, других школ по программе образования. За 2025-2026 годы рассчитываем разработать проект на возведение учреждения. После одобрения госэкспертизой документации отправим заявку в областное правительство на финансирование из регионального и федеральных бюджетов», — говорится в сообщении.

Сроки проведения работ будут известны после выделения средств и заключения контракта, уточнили в администрации муниципалитета.

Строительство школы на ул. Лазурной в Гурьевске за 3,4 млрд рублей остановили в связи со сменой подрядчика. Возобновить работы планируют в мае. Предполагаемый срок завершения строительства — конец 2024 года. Учреждение будет рассчитано на 1500 мест. Ещё одна школа строится в посёлке Луговое Гурьевского района. Она должна быть рассчитана на 1100 мест. Работы на обоих объектах ведутся в рамках концессионных соглашений.

Следующие по плану — новый корпус «Школы будущего» в посёлке Большое Исаково на 1000 учеников и начальная школа в Васильково на 275 мест. В феврале 2024 года администрация Гурьевска на странице губернатора Антона Алиханова сообщила о том, что в первую очередь школы строятся там, где остро стоит вопрос с местами.

Деньги были: вместо школы в Большом Исаково строят две другие школы

В Ласкино также планируют построить акватермальный комплекс «Водный мир».