Генне об отказе от «Сердца города»: идеология смещается на остров «Октябрьский»

Генне об отказе от «Сердца города»: идеология смещается на остров «Октябрьский»
Проект Антона Сагаля
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Власти Калининградской области отказались от идей бюро «Сердце города» из-за изменений технического задания для Калининграда. Об этом сказал архитектор, советник губернатора Вячеслав Генне во время круглого стола, посвященного развитию в Калининградской области архитектурного и реставрационного образования, который прошел в четверг в Музее мирового океана.

Вопрос о том, почему «такой замечательный проект как „Сердце города“ был забыт», задала президент ММО Светлана Сивкова. Она отметила, что до сих пор не понимает, почему так произошло, и предложила прокомментировать эту ситуацию советнику губернатора Вячеславу Генне.

Генне отметил, что техническое задание меняется, и карта центральной части города, крупные общественные, культурные и социально значимые объекты, «центральная идеология» смещаются на остров «Октябрьский». При этом советник губернатора признал, что проект «Сердце города» внес серьезный вклад и стал банком идей для архитекторов.

Бюро «Сердце города» занималось определением архитектурного облика площади у Дома советов и территории руин Королевского замка. Оно существовало в течение трех лет — с 2013 по 2016 год и было закрыто после отставки экс-губернатора Николая Цуканова. Возглавлял бюро культуролог Александр Попадин.

За три года «Сердце города» провело два международных конкурса, не считая попутных проектов мостов на Кнайпхоф и «домика Канта». На основе идей призёров первого градостроительного конкурса было решено разработать консолидированную концепцию и проект планировки. Участникам второго конкурса предлагалось уже определить архитектурный облик Центральной площади и территории Королевского замка. Победителем стал молодой архитектор Антон Сагаль, предложивший совместить частично восстановленный Королевский замок с современной архитектурой. Однако проект, устроивший архитектурное жюри, не устроил в итоге правительство.

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