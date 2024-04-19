Генне об отказе от «Сердца города»: идеология смещается на остров «Октябрьский»

Власти Калининградской области отказались от идей бюро «Сердце города» из-за изменений технического задания для Калининграда. Об этом сказал архитектор, советник губернатора Вячеслав Генне во время круглого стола, посвященного развитию в Калининградской области архитектурного и реставрационного образования, который прошел в четверг в Музее мирового океана.



Вопрос о том, почему «такой замечательный проект как „Сердце города“ был забыт», задала президент ММО Светлана Сивкова. Она отметила, что до сих пор не понимает, почему так произошло, и предложила прокомментировать эту ситуацию советнику губернатора Вячеславу Генне.

Генне отметил, что техническое задание меняется, и карта центральной части города, крупные общественные, культурные и социально значимые объекты, «центральная идеология» смещаются на остров «Октябрьский». При этом советник губернатора признал, что проект «Сердце города» внес серьезный вклад и стал банком идей для архитекторов.

Бюро «Сердце города» занималось определением архитектурного облика площади у Дома советов и территории руин Королевского замка. Оно существовало в течение трех лет — с 2013 по 2016 год и было закрыто после отставки экс-губернатора Николая Цуканова. Возглавлял бюро культуролог Александр Попадин.