ЕСОО отменило тендер на расширение свалки в Барсуковке под Советском

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Госпредприятие Калининградской области «Единая система обращения с отходами» приняло решение отменить торги на расширение мусорного полигона в Барсуковке под Советском. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В карточке закупки указано, что решение об отмене тендера было принято заказчиком 17 июня на основании Положения о закупках ГП КО «ЕСОО».

Напомним, госпредприятие искало подрядчика, который бы в течение 190 дней обустроил площадку для накопления твёрдых коммунальных отходов на двух участках с кадастровыми номерами 39:07:030004:92 и 39:07:030004:93. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 51,6 млн рублей. Подрядчика предполагалось определить 3 июля.

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом. Устранить нарушения в Барсуковке потребовала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура.

6 июня советчане пожаловались на вонь со свалки врио губернатора Алексею Беспрозванных, попросив его разобраться с проблемой. 14 июня он пообещал усилить работу по ликвидации очагов вони в Советске. В тот же день на сайте госзакупок была опубликована информация о готовящемся контракте на расширение свалки.

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