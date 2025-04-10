Власти Калининграда ищут подрядчика для капремонта ул. Орудийной (фото)

В Калининграде начался приём заявок от желающих участвовать в торгах на капитальный ремонт ул. Орудийной от Аэропортной до границ городского округа. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта — 461 462 789 рублей. 290 515 150 рублей планируют освоить в 2025 году, ещё 170 947 639 — в 2026-м. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 апреля. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести двумя днями позже. Заказчик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Контракт необходимо исполнить за 567 дней, работы должны быть выполнены за 538 дней с даты заключения контракта. Источник финансирования — местный бюджет.

Согласно информации, размещённой в техническом задании, протяжённость магистрали — 1313,6 м, ширина проезжей части — 7,5 м, количество полос — две, ширина тротуара — 2,25 м, велодорожки — 2 м, расчётная скорость — 50 км/ч.

Привести ул. Орудийную в порядок потребовала прокуратура в 2021 году в связи с «многочисленными нарушениями» в сфере безопасности дорожного движения. Было установлено, что на улице отсутствуют заездные «карманы», остановочные павильоны и тротуары, местами проезды обустроены из железобетонных плит, дороги имеют многочисленные выбоины и просадки.

В октябре 2023 года стало известно о том, что подрядчик просрочил проектирование на полгода. Контракт изначально оценивался в 13,1 млн рублей, но победившая компания согласилась выполнить работы за 5,2 млн. Контракт был заключён в конце сентября 2022-го и должен был быть выполнен в течение 210 дней — то есть до конца апреля 2023 года. За нарушение сроков компании «Асгард» были выставлены претензия и штраф в размере 105 тыс. рублей.

Ремонт должны были начать в 2023 году. В январе 2024 года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что проект должен пройти госэкспертизу к концу апреля. Подрядчик завершил разработку ПСД в конце марта 2024 года, заключение экспертизы по ней было получено в июле.

О том, что капитальный ремонт улицы Орудийной планируют начать в 2025 году, стало известно в декабре 2024-го. Тогда власти сообщали, что в ходе работ подрядчик должен будет заменить коммуникации, устроить основания под проезжую часть и тротуары, уложить асфальт, подвести освещение, поставить остановки общественного транспорта и сделать пешеходные переходы.

В марте 2025 года сообщалось, что МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» готовится к поиску подрядчика для капитального ремонта ул. Орудийной. Подробности о грядущих работах сообщил в эфире «Горпросвета» зампредседателя комитета по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Андрей Костин. «Более 50% работ будет связано с перекладкой сетей инженерной коммуникации. По факту, это будет новая улица», — заявил он.

Для расширения улицы, как отметили в администрации, потребуется вырубка 540 деревьев. Работы планируется начать после майских праздников (в случае, если объект будет вовремя отторгован), а закончить — к середине осени 2026 года. На текущий год запланированы работы по прокладке инженерных сетей, а в 2026 году собираются выполнить асфальтобетонное покрытие, благоустройство и озеленение.