Горвласти: 26 апреля в центре Калининграда будет ограничено движение транспорта

В субботу, 26 апреля, в Калининграде состоится культурно-массовое мероприятие, посвященное 376-й годовщине образования пожарной охраны. Для обеспечения безопасности в этот день будет на время перекрыто движение транспорта по участкам ул. Гаражной и площади Победы. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«В субботу, 27 апреля, с 8.00 до 17.00 закрывается для движения транспортных средств:

— ул. Гаражная на участке от пл. Победы до ул. Юношеской;

— пл. Победы (в районе дома № 4), на участке от ул. Гаражной до Советского проспекта.

Владельцам транспортных средств в целях обеспечения безопасности на время проведения культурно-массового мероприятия рекомендуют освободить территорию закрытия движения», — говорится в сообщении.