Глава администрации Озёрского округа извинилась за комментарии мужа в соцсетях

В соцсетях Озёрска в воскресенье, 9 февраля, разгорелся скандал. Итогом стали извинения главы администрации Натальи Тимофеевой перед жителями округа за комментарии супруга.

Поводом для эмоциональных обсуждений послужило качество воды. На претензии жителей решил ответить муж главы администрации Михаил Тимофеев.

«Вода плохая, глава приди и почини!!! Совсем все оборзели тут! Что ещё вам глава должна сделать? Есть депутаты, они принимают бюджет, вот с них и спрашивайте, какие дыры и каким образом затыкать! Поверьте, в адрес моей супруги я не позволю всяким аморальным людям высказываться, как им захочется», — гласил один из комментариев. Не обошлось и без угроз.

«Прежде всего, хочу принести глубочайшие извинения за опубликованные в соцсетях комментарии своего супруга. Я абсолютно не разделяю и не оправдываю такой стиль общения и считаю это совершенно недопустимым. Никаких заявлений в какие-либо инстанции от имени Михаила подано не было и не будет», — написала Наталья Тимофеева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По обращению жителей с улицы Дзержинского по поводу ненадлежащего качества водопроводной воды она обещала направить специалистов проверить систему.


Изображение: скриншот записи со страницы Натальи Тимофеевой в соцсети «ВКонтакте»

