Эксперт: аномальное снижение уровня воды в Балтике влияет на судоходство

Снижение уровня воды в Балтийском море, которое заметили не только специалисты, но и обыватели, уже сейчас оказывает негативное влияние на судоходство. О том, что оно стало проблемой и для паромной переправы из Балтийска на Балтийскую косу, «Новому Калининграду» рассказал ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, заведующий лабораторией прибрежных систем, кандидат физико-математических наук Борис Чубаренко.

«Это редкое явление. С точки зрения судоходства, конечно, плохо. Например, у нас проблема с переправой на Балтийскую косу. Потому что в том месте, где причаливает паром, глубины близки к критическим, — объяснил Чубаренко. — Тут накладываются два эффекта. Там же ещё лёд набивается в эту гавань к причалу. Паром не может подойти из-за того, что большие льдины не дают возможности парому причалить. На помощь приходит буксир. Но у буксира большая осадка. И вот сейчас буксир не может вычистить этот ледовый мусор оттуда, чтобы обеспечить причал парому, и только может подойти к другому углу причала, куда в итоге наш паром может причалить, но высадить-забрать только людей».

Чубаренко отметил, что проблемы со снабжением, которые сейчас испытывают жители Косы, пока решаются в ручном режиме.

«На косе же и отопление, и магазины. Соответственно, всё надо снабжать, а машины не перевозятся. И вот я наблюдал в прошлую пятницу, как вручную с машины, которая находилась на пароме, перегружали уголь. Благо местный депутат Олег Царьков всё это хорошо организовал. Уголь в нужном количестве доставили и будут доставлять», — добавил он.

При этом в понижении уровня воды эксперт видит и прикладную пользу. По мнению Бориса Чубаренко, оно окажет положительный эффект на защиту пляжей от типичных для региона февральских штормов.

«С точки зрения пляжей, конечно, отрицательного эффекта никакого нет. Вдоль пляжевой полосы встали из-за холодной погоды ледяные поля. И они будут защищать песчаный берег, когда поднимется ветер и будут идти волнения. Поэтому какая-то минимальная защита на первый момент ледяными полями будет обеспечена», — добавил он.

Ранее экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщил, что уровень воды на восточном побережье Балтийского моря опустился до одних из самых низких показателей в истории наблюдений, а ледовое покрытие сейчас самое масштабное с 2018 года. Это явление специалисты связывают с преобладающими на протяжении длительного времени восточным ветром и высоким атмосферным давлением.