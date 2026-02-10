На пороге оттепели: погода в Калининградской области 10 февраля

Во вторник, 10 февраля, в Калининграде начнётся постепенное смягчение холодов, которое в среду станет полноценной оттепелью. По сведениям Гидрометцентра России, в регионе будет облачно без осадков, слабый юго-восточный ветер (до 2 м/с) и постепенное снижение давления, которое с дневных 752 мм ртутного столба к ночи опустится до 747. Днём в Калининграде ожидается в районе −4°С (ночью до −5°С). Ближе к вечеру и ночи возможен небольшой кратковременный снег.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также обещает днём 10 февраля постепенное повышение температуры. С ночных −16°С днём она должна подняться до −5°С в Калининграде, Полесске, Мамоново, Багратионовске и Гвардейске, а также на всем калининградском побережье.

Восточнее будет слегка холоднее — до −8°С. В ночь на 11 февраля температура в среднем по региону будет в районе −6°С.

По прогнозу «Нового Калининграда», во вторник в областном центре ожидается облачная и пасмурная погода. Утром температура воздуха достигнет отметки −15,2°С, днём она поднимется до −5,9°С, а к вечеру станет даже чуть теплее до −5,2°С. Влажность будет на уровне 90%.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС передают, что на территории Калининградской области будет переменная облачность и без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с. Температура воздуха с ночных −13...-18°C, днём повысится −5...-10°C. Видимость 4-7 км. На дорогах остаются снежный накат и гололедица.

Как сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», в предстоящие сутки регион окажется на периферии антициклона, отходящего к Причерноморью: сильный мороз с прояснениями, который пережил регион ночью, во второй половине суток сменится умеренным холодом с пасмурным небом и небольшими осадками.

«Днем −5...-8°C, утром и в первой половине дня — облачно с прояснениями/переменная облачность, дымка (местами туман), возможен небольшой снег. Во второй половине дня и вечером — пасмурно, временами возможен небольшой снег (особенно вечером). Ветер преимущественно юго-восточного направления, слабый (1-6 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 756 до 749 мм рт.ст.», — добавляют метеоэксперты.