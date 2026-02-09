Шерин: в Калининградскую область не поставлялось зимнее дизельное топливо

В Калининградскую область не поставлялось зимнее дизельное топливо, общественный транспорт и энергоустановки работают на летнем дизтопливе. Об этом рассказал первый вице-губернатор Валерий Шерин на оперативном совещании правительства региона 9 февраля. Резервные установки не удавалось оперативно доставить на территории, которые оказывались.

«Здесь практически на летнем дизеле работают все — и общественный транспорт, и наши резервные источники питания, дизель-генераторы. Соответственно, в режиме достаточно низких температур они не выдают свою проектную мощность. Ну и вообще их работоспособность находится под угрозой», — рассказал Валерий Шерин.

Он добавил, что поставлять зимнее дизтопливо в регион «видится достаточно проблемным решением». «Но возможны какие-то присадки, которые позволят довести его свойства до состояния, приближенного к зимнему», — сказал вице-губернатор. При этом выяснилось, то присадки экстренно покупали, но «в конечном итоге их не оказалось». «Поэтому это тоже системный вопрос. Прорабатываем», — сказал он.

Ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала, что «Калининград-ГорТранс» из-за морозов был вынужден переходить на ночные смены, чтобы не переморозить топливо. Она сообщила, что автобусы не глушили двое суток.