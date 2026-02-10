Черняховский отель-памятник получил название в честь соратника Петра Первого (фото)

Отель в Черняховске, восстановлением которого с 2022 года занимается компания «КСК-Текстиль» (здание находится на улице Спортивной), получил название «Франц Лефорт» в честь ближайшего соратника Петра Первого и организатора «Великого посольства». Об этом «Новому Калининграду» рассказал учредитель компании и соинвестор проекта Алексей Павликов.

«Название мы придумали совместно. Мы хотели связать его с Петром Первым и „Великим посольством“, но многие названия уже заняты. Именно Лефорт организовал „Великое посольство“, и благодаря ему оно тут оказалось. Сам Пётр Первый бывал в Инстербурге, но все варианты, связанные с его именем, уже имеют товарные знаки. А вот „Франц Лефорт“ в таком исполнении — свободный товарный знак. Его мы и используем для регистрации. Тем более, у нас уже и ресторан в Гвардейске называется „Великое посольство“», — сообщил Павликов.

Предприниматель также рассказал, что с момента размещения вывески на фасаде инвесторами было подано заявление в реестр классификации гостиниц. На его рассмотрение должно уйти 17 дней.

«Вывеску мы в пятницу повесили, а заявление отправили в воскресенье, — добавил Павликов. — В принципе, как раз к сезону и будем открываться. Сейчас в Черняховске все равно никого нет почти. Ближе к марту откроем ресторан».

Франц Лефорт — российский государственный и военный деятель женевского происхождения, который был ближайшим помощником и советник царя Петра Первого. Он сыграл крупную роль в создании новой царской армии, обученной по европейскому образцу. В 1697 году Лефорт был поставлен во главе посольства в Западную Европу, при котором Пётр I числился урядником Петром Михайловым.

Краснокирпичное здание на улице Спортивной в Черняховске, которое сейчас стало гостиницей, было построено в 1894 году по проекту архитектора Эмиля Хофмана. Изначально это была двухэтажная окружная больница, но после того, как в 1902 году в ней произошёл повредивший крышу пожар, там надстроили третий этаж, добавив на фасад глазурованные изразцы с растительным орнаментом. За свою 130-летнюю историю объект менял назначение несколько раз (он был больницей, военным объектом, советским военным госпиталем, заводской администрацией и офисным зданием). 7 апреля 2022 года его внесли в реестр объектов культурного наследия как памятник архитектуры регионального значения. После получения нового статуса объект обрёл новых хозяев — совладельцами сегодня являются предприниматели Алексей Павликов и Игорь Билоус (гендиректор подмосковной компании «Элмонт»).