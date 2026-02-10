Океанолог назвал причины резкого падения уровня воды в Балтийском море

Аномальное снижение уровня воды в Балтийском море, которое резко увеличило ширину пляжей на калининградском побережье, произошло из-за длительного воздействия восточного ветра. Об этом «Новому Калининграду» рассказал ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, заведующий лабораторией прибрежных систем, кандидат физико-математических наук Борис Чубаренко.

«Первое: явление это действительно редкое, — отмечает Чубаренко. — Я сейчас не могу подсказать, с каким годом его можно сравнить, но поскольку публикации идут и у зарубежных коллег, и наши собственные наблюдения показывают, что это действительно редкое явление. Уровень упал очень низко, на полметра и более, если сравнивать с неким средним состоянием. Это же отмечается по всем точкам Балтийского моря. То есть это не только у нас, а по всей Балтике».

Эксперт добавляет, что в научных публикациях это явление связывают с длительным действием восточного ветра, который обеспечил «выдавливание» воды из Балтийского моря.

«Но встаёт вопрос — куда делась вода? Балтика соединена с Северным морем Датскими проливами. Соответственно, в Северном море тоже должен быть низкий уровень. Ведь вода не может просто исчезнуть, даже если восточный ветер, на который все ссылаются, и выгнал ее из Балтики. Т.е. это явление характерно не только для наших берегов. В таком состоянии находится весь регион Балтийского моря плюс регион Северного моря. Динамическое воздействие на морские воды со стороны атмосферы обеспечивается через ветер и давление. Давление немножко выжимает воду, но не на полметра, конечно. Нельзя сделать атмосферное давление настолько большим, чтобы воду в море выдавило на полметра от высоты столба воды. Это очень много. Поэтому здесь, безусловно, главную роль играет ветер,» — продолжает океанолог.

Борис Чубаренко объясняет, что подобное явление мы будем наблюдать недолго. Уже в течение нескольких недель прежний уровень воды должен вернуться. Однако пока жители региона остаются свидетелями очень редкого события.

«Трение ветра всегда движет воду, и над Северной Атлантикой установилась такая атмосферная циркуляция, что восточный или юго-восточный ветер, способствующий оттоку воды из полузамкнутого Северного моря в „проход“ между Великобританией и Скандинавией, длительное время действует и над Балтикой, и над Северным морем. Конечно, вся вода потом уходит в Атлантический океан. Длится это уже примерно месяц. Система Северное море — Балтика реагирует на такое длительное и фактически постоянное атмосферное воздействие, и реакция на этот длительный ветер восточных румбов такова, что вода перемещается в Северную Атлантику и далее. Вот и упал уровень моря в Северном море, а затем уже и в Балтике», — заключает ученый.

Ранее экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщил, что уровень воды на восточном побережье Балтийского моря опустился до одних из самых низких показателей в истории наблюдений, а ледовое покрытие сейчас самое масштабное с 2018 года.